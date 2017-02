El Govern destina un milió d'euros a fomentar el reciclatge a Girona

El consell de direcció de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) va aprovar ahir destinar 7,5 milions d'euros a ajuts per a projectes de prevenció i foment del reciclatge i d'economia circular. Aquest 2017, a més, es recupera la línia de subvencions per a la implantació de deixalleries. L'any 2016 es van subvencionar projectes per un import de 964.000 euros. Destaca, entre d'altres, un projecte d'ecodisseny realitzat conjuntament entre diversos actors de la cadena de valor del sector carni per desenvolupar un envàs de plàstic d'un sol material, millorant així la reciclabilitat dels envasos del sector, d'Innovac; el reciclatge de materials procedents des desballestament de matalassos fora d'ús per poder-los reintroduir a la cadena de valor, de Masias Maquinaria; la redacció del PLP i la primera fase del projecte de reutilització a la deixalleria municipal de l'Ajuntament de Llagostera (Gironès); la implantació d'un sistema de pagament per generació de l'Ajuntament de Vilablareix (Gironès), i el projecte de reutilització de productes en el mercat de segona mà, de Tècniques i Recuperació del Gironès.



Noves subvencions

Paral·lelament, el consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va aprovar avui impulsar la convocatòria d'una nova línia de subvencions per millorar el subministrament d'aigua municipal. En la darrera convocatòria (resolució TES/1186/2016, de 3 de maig), es van atorgar més una trentena d'ajuts a municipis de les comarques de Girona, per un valor de 4,4 milions d'euros.