El possible descens del turisme rus preocupa el sector turístic gironí

El sector turístic gironí es mostra preocupat per les dificultats que tenen per obtenir el visat els ciutadans russos que volen viatjar a Espanya. Responsables del Patronat de Turisme Costa Brava Girona van admetre ahir que si la situació no es resol, aquest any el turisme rus a la Costa Brava pot reduir-se de manera notable. Tal com va publicar ahir Diari de Girona, la patronal russa de turisme ha alertat que els problemes per a aconseguir visats són tan greus que ja hi ha viatgers que tenien previst visitar Espanya i ja han optat per altres destinacions.

Ramon Ramos, director de Patronat de Turisme, admetia des d'Essen, on aquesta entitat participa en una fira (veure foto i peu de foto) que des que a final de l'any passat Espanya va reduir dràsticament el nombre d'oficines a Rússia que expedien visats (de 26 oficines en 24 ciutats, s'ha passat a mitja dotzena), els operadors d'aquell país es queixen de les dificultats que troben. Per Ramos, la situació és especialment dolenta, «perquè l'any passat vam aconseguir per fi que es recuperés el turisme rus, després d'uns quants exercicis de retrocés a causa de la guerra a Ucraïna i de la devaluació del ruble». Si la situació no es resol, «a les comarques de Girona i a tot Catalunya ho notarem de forma greu». Ramos destaca que Turquia -un destí clàssic del turista rus- torna a treballar després d'anys d'inestabilitat política, «per tant, és el pitjor moment per posar dificultats als russos que volen venir aquí».

Ramon Ramos va assegurar que des de l'oficina turística que la Generalitat té a Moscou s'estan movent tots els fils per aconseguir que Espanya incrementi el nombre d'oficines que expedeixen visats.

El turisme rus és un dels més importants de la Costa Brava, especialment en la seva part sud i en concret a Lloret de Mar.



Queixes dels «touroperadors»

«El touroperadors russos per a Espanya s'han vist obligats a suspendre l'organització de vols xàrter des de ciutats com Perm, Voronezh o Samara, entre d'altres», assenyalava dimarts la Unió Russa de la Indústria Turística (RST). Agregava que «segons les dades de les agències, els turistes cada vegada amb més freqüència desisteixen dels seus plans de visitar Espanya i trien altres destinacions més accessibles en termes de visats».

Detallaven «retards, cues, dificultats per accedir al centre de trucades» entre d'altres, a més del problema més important: el tancament dels centres de concessió de visats que Espanya tenia fins a l'any passat a 24 ciutats.