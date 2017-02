Sindicats d'alumnes i de docents critiquen els canvis a la selectivitat a mig curs

L'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) ha interpretat el canvi d'última hora a la selectivitat com «una falta de respecte» amb l'alumnat i ha reclamat a la Secretaria d'Universitats i Recerca que mantingui l'estructura de l'any passat. Aquesta modificació limita les opcions de l'alumnat a l'hora de triar l'assignatura d'un dels cinc exàmens de la fase obligatòria de les proves, un fet que considerene que els complica obtenir una nota alta.

El professorat dels estudiants que al juny s'examinaran de la selectivitat també ha rebut el canvi amb «certa irritació», segons va informar el delegat a Girona de l'únic sindicat docent específic de Secundària, Aspepc-SPS. Luis Sobrino va dir que la seva formació dona suport a l'alumnat, perquè «no pot ser que el canvi es faci a meitat de curs». «La forma no ha estat la correcta, encara que no sigui un canvi gaire dràstic», va remarcar el delegat sindical, qui va explicar que aquest és un assumpte que preocupa als responables de coordinar el Batxillerat als instituts.

La setmana passada, la Secretaria d'Universitats i Recerca va presentar la doble correcció dels exàmens de Llengua i Literatura catalana, d'acord amb la nova normativa ortogràfica i l'antiga, fins al 2020 com l'única novetat de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) de 2017. Mitjançant un comunicat, la Generalitat va assegurar que les proves mantenien l'estructura dels últims anys. Però la lletra petita posava de manifest un canvi significatiu en la fase general de les PAU. Aquest és el bloc obligatori i consta de 5 exàmens, amb els que es pot aconseguir una nota màxima de 10 punts: 4 són de matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història o Història de la filosofia) i el cinquè deixava de poder-se triar entre 20 assignatures per limitar-se a 4 de comunes (Història i fonaments de les arts, Matemàtiques, Llatí i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials). La segona fase de la selectivitat, l'específica, és voluntària i serveix per pujar nota.

A quatre mesos de la selectivitat, tant l'AJEC com el Sindicat de Professors de Secundària critiquen que la Generalitat hagi plantejat cap canvi. Des d'Universitats, però, mantenen que en van informar al Saló de l'Ensenyament (febrer 2016) i atribueixen la situació a un problema d'entesa. Afirmen que l'alumnat podrà triar entre més matèries de les que 4 que especifiquen en el seu comunicat, que és l'única informació actualment consultable a l'apartat «Estructura de les PAU» del seu web.