Abertis pagarà el 100% de l'IBI als municipis per on passa l'AP-7

Abertis Autopistas pagarà el 100% de l´IBI als ajuntaments per l´espai que ocupen les seves infraestructures. Així ho van confirmar els seus responsables ahir durant la presentació del dispositiu RondaGi, que ha de permetre que l´accés gratuït al tram Vilademuls-Fornells de la Selva es faci sense necessitat d´aturar-se als peatges. L´anunci de la concessionària de l´autopista AP-7 va ser clar i contundent. Segons va explicar la subdirectora general d´Autopistas, Anna Bonet, «fins ara (Abertis) tenia una bonificació del 95% a l´hora de pagar aquest impost. La companyia, però, creu que s´ha de fer front al 100% del pagament, tal i com es fa habitualment, tan bon punt ens arribin els primers rebuts». Fins ara Abertis només pagava el 5% de l´IBI, l´impost encarregat de gravar els titulars i els drets sobre qualsevol bé immoble, sigui sobre el terreny que sigui (rural, urbà, industrial). Els encarregats de cobrar aquests tributs són els ajuntaments.

Precisament, Abertis va fer les declaracions davant del gruix d´alcaldes i representants municipals de l´àrea urbana de Girona i la notícia va ser tan ben rebuda pels consistoris que, després que Bonet hagués anunciat la bona nova, els batlles van aplaudir les paraules de la subdirectora general d´Autopistas.

Més compensacions

El mes passat ERC revelava que el 31 d´agost passat l´Estat havia decidit no prorrogar l´exempció fiscal de la qual Abertis havia gaudit fins llavors. Ahir els republicans afirmaven que el següent pas és reclamar compensacions per tots els anys que no han cobrat el 100% de l´IBI. Aquest anunci pot suposar una gran injecció d´ingressos per als 27 ajuntaments afectats per la situació. Per exemple, Salt passarà a ingressar de 9.800 a 129.000 euros.