Comissen marihuana, cocaïna i armes en l'operació antidroga de Girona i l'Empordà

La Guàrdia Civil dóna per desarticulada una organització dedicada al tràfic de drogues amb una forta implantació a Girona i que s'estava diversificant cap a l'Alt Empordà.

L'operació antidroga que ahir es va desenvolupar a Girona ciutat, Vilafant i Figueres és la culminació d'una investigació que va iniciar el setembre la Guàrdia Civil de la comandància de Girona.

Durant l'actuació policial, en la qual també va col·laborar la Policia Municipal de Girona, es van detenir vuit persones -sis homes i dues dones- de nacionalitats espanyola i romanesa.

Van descobrir dues plantacions de marihuana en dos garatges dels domicilis escorcollats a Girona i Vilafant. I durant l'operació van comissar finsa 16 quilos de marihuana així com estris per al cultiu d'aquesta droga; armes com ara un subfusell d'aire comprimit, dues pistoles també d'aire comprimit i una pistola detonadora i cartutxos. També van intervenir dos vehicles i 23.865 euros en efectiu, dos esprais de defensa i quatre balances digitals.

Una de les plantacions que van trobar en un garatge - Guàrdia Civil

L'operació anomenada, Capestopa, va iniciar-se el setembre quan la Guàrdia Civil de Girona va tenir coneixement de la possible existència d'una organització que s'estaria dedicant al tràfic de drogues, concretament marihuana i cocaïna, en zones de la capital del Gironès. I tenien sospites a més, que podria estendre el seu àmbit d'actuació a zones de l'Alt Empordà.

A partir d'aquí, els agents van començar a investigar per corroborar les sospites i inicialment es van centrar en els barris de Fontajau i Taialà de Girona. Per tot això van sol·licitar el suport de la Policia Municipal de Girona.



Venien droga acompanyats de menors

Durant les investigacions, els agents van poder anar concretant els objectius podent comprovar que també estaven ubicats en altres zones de Girona i a Vilafant. Els policies van localitzar els seus objectius i van poder comprovar que efectivament es dedicaven a la venda de venda de substàncies estupefaents.

Unes vendes que els sospitosos feien des del domicili d'un dels investigats, al mig del carrer i plena llum del dia.

Un d'ells fins i tot anava acompanyat de menors quan venia la droga i així podia passar més desapercebut i no aixecava sospites.

Els investigadors també van sospitar que l'organització hauria diversificat el cultiu de marihuana entre Girona i Vilafant, motiu pel qual van incrementar les vigilàncies. Van poder comprovar que sí que cultivaven aquesta substància en dos llocs, de forma molt discreta i amb fortes mesures de seguretat per no ser descoberts.



Intervenció de la Policia Municipal de Girona

L'11 de febrer la Policia Municipal de Girona va interceptar un vehicle ocupat per un home, una dona i un nadó. En aquest va comissar 100 grams de cocaïna que els ocupants havien amagat sota la cadireta i entre els bolquers.

Va resultar que l'home que els agents va detenir, era un dels objectius de la investigació de la Guàrdia Civil. Bernabé G.J., de 35 anys formava part del grup que actuava a la zona de Figueres i Vilafant.

Per tot això, els agents van decidir explotar ahir l'operació juntament amb la Policia Municipal de Girona. Van fer escorcolls en cinc domicilis de Figueres, Vialfant i Girona i aquí van comissar diverses quantitats de marihuana i cocaïna, armes així com diners en efectiu.

En dos dels domicilis de Girona i Vilafant van descobrir que a dins del garatge hi havia plantacions de marihuana ocultes i que part de la droga ja es trobava tallada i estava disposada per al seu assecat, el total del que intervingut és el següent.

Segons la Guàrdia Civil, durant la investigació van poder comprovar que els arrestats adulteraven la cocaïna que venien, utilitzant diverses substàncies entre elles la cafeïna comissada.

Els cos policial no descarta més detencions relacionades amb els fets.

Tan els detinguts com les diligències es troben a mans del jutjat d'instrucció número 2 de Girona, que dirigia la investigació.