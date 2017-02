La Generalitat va evitar gairebé un desnonament al dia a les comarques gironines durant el 2016

La Generalitat ha evitat que 326 famílies es quedessin sense sostre a comarques gironines durant el 2016. Són 43 casos més que l'any anterior i, de mitjana, això suposa haver tirat enrere pràcticament un desnonament al dia. Els afectats passen per una situació de penúries econòmiques i hi ha risc evident que perdin l'habitatge. Atorgant-los una ajuda d'urgència, renegociant la seva hipoteca amb els bancs o, si és necessari, reallotjant-los, el Govern ha evitat fer-los passar pel tràngol d'un desnonament. La consellera Meritxell Borràs explica que, en paral·lel, també han crescut aquells ajuts destinats al lloguer per a famílies amb pocs ingressos o joves que s'emancipen. A la demarcació, durant el 2016 se n'han concedit 6.086 (un 35% més) i s'hi han destinat 10,5 milions d'euros (MEUR).