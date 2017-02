Els joves de Sant Joan van poder optar al Programa de Garantia Juvenil

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses no es va poder acollir al Programa de Garantia Juvenil perquè les condicions establien que hi hagués 20 menors de 30 anys, apuntats al SOC i a l'atur. Ho ha explicat Ramon Roqué, alcalde de Sant Joan per MES.

Segons ell, els joves de Sant Joan en la situació demanada ja van poder participar-hi a través del Consell Comarcal del Ripollès i de l'Ajuntament de Ripoll.

Fora del programa de Garantia Juvenil, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses té 5 persones amb contractes ocupacionals.