Roben el fil elèctric dels camps de futbol de Besalú i Argelaguer

Els lladres han arrencat el fil elèctric dels camps de futbol de Besalú i d'Argelaguer. Es van endur el cable que connecta les torres de llums amb les caixes de distribució i ara els dos camps estan sense llum.

El primer robatori va tenir lloc dilluns. Els lladres van aprofitar que el camp de futbol està a la perifèria de la localitat en direcció a Olot per entrar-hi. Van fer l'operació de tallar els fils que hi ha a les caixes de distribució i van estirar el fil que connecta els armaris amb les torres. L'Ajuntament de Besalú ha valorat els danys en uns 3.000 €.

Per tal de poder entrenar, l'equip de futbol de Besalú va demanar el camp d'Argelaguer. És un camp de gespa artificial molt ben equipat i ben fet. A Argelaguer van accedir a deixar-los el camp, però a la nit del dijous els lladres van anar al seu camp.

Ahir, l'alcalde d'Argelaguer, Artur Ginesta, s'afanyava a fer gestions perquè l'empresa d'electricitat que ja reparava els llums s'afanyés per poder tornar a tenir el camp en servei per als entrenaments nocturns.

A l'hora de dinar, l'operari de l'empresa elèctrica s'afanyava a fer la reparació per poder-ho enllestir aviat. Això no obstant, els fils de les caixes i dels armaris estaven tallats des de la sortida de la connexió; els forats per on surt la tramada, oberts i amb els cables tallats. A la vista, hi havia molta feina.

Els lladres van doblegar la tanca del camp, es van ficar dins i van tallar totes les connexions dels armaris i dels quadres. Això no obstant, només es van endur l'escomesa d'una part. La hipòtesi és que els lladres van arrencar els fils de les connexions i després van estirar i es van endur el cable que va sortir a la superfície i van marxar.

A Argelaguer, es van endur dues tramades (uns 50 metres de cable), però el que costarà tornar a encendre els llums està per valorar.

El camp de futbol d'Argelaguer també està ubicat a la perifèria. Està situat al costat del cementiri i queda força lluny de la part antiga del poble.

Abans d'anar a Argelaguer i Besalú –fa dues setmanes– els lladres van arrencar els cables elèctrics dels fanals de la pista poliesportiva de Montagut. Van obrir les tapes dels fanals, van tallar les connexions i van estirar el cable.



La Selva interior

Els lladres fa pocs dies van robar cables de fanals i zones esportives de Sils, Vilobí d'Onyar, Amer, la Cellera de Ter, Osor i Sant Julià de Llor.

En una mateixa nit, la del 7 de febrer, els lladres van actuar en una pista esportiva a Sils, i a Vilobí d'Onyar van arribar a robar el cable dels fanals del centre del poble i els del camp de futbol.

A la Cellera de Ter, els lladres es van endur uns 500 metres de coure del carrer de les Brugueres, ubicat al Pasteral. També han robat fil a Osor, Amer, Sant Julià de Llor i a Garrigoles (Alt Empordà).

La punta de robatoris de cable elèctric pot ser provocada per un augment de la cotització del coure. La cotització actual està entre els 5 i els 6 euros el quilogram, segons la qualitat del metall.