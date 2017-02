Un total de 163 municipis gironins tenen aprovats els plans de delimitació de franges d'incendis

El 94% dels 222 municipis de les comarques gironines tenen elaborats els plans de delimitació de les franges exteriors de protecció contra incendis en nuclis urbans, al costat d'urbanitzacions i en instal·lacions aïllades. El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha afirmat que, d'aquests, 163 ja tenen aprovat el document definitivament, cosa que suposa un percentatge molt superior al de la mitjana catalana. Aquests plans se centren en l'autoprotecció de la poblacions i estableixen el perímetre on s'ha de mantenir net el sotabosc i amb espai entre els arbres per frenar la propagació de les flames si es declara un foc. "La millor manera d'apagar un incendi és prevenint-lo", ha afirmat Jané. Govern, Diputació de Girona i CILMA han presentat aquest divendres dos vídeos per conscienciar la població perquè adopti mesures per reduir el risc d'incendi.