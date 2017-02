Els veïns de Campelles pagaven una tarifa plana de només 24 € anuals per l´aigua

Els veïns de Campelles fa anys que no paguen per l'aigua que realment consumeixen, sinó una tarifa plana amb un mínim de consum d'uns 24 euros l'any, al marge de si tenen piscina, un hotel o una empresa. Fa uns quinze anys que es van instal·lar comptadors, però ningú s'ha encarregat de fer les lectures. Ara, tot això canviarà i el municipi s'haurà d'ajustar a la normativa perquè l'Agència Catalana de l'Aigua, després de molts avisos, ha obligat l'Ajuntament a pagar 15.000 euros per no cobrar de forma adequada el cànon de l'aigua d'acord amb els consums reals de cada veí durant els anys 2013, 2014 i 2015.

«Aquí no s'ha pagat mai el consum real de l'aigua; es paga un consum mínim i el cànon però ha arribat el moment de complir amb la llei», explica l'alcalde de Campelles, Joan Dordas (IdC-AM), que admet que sabia que tard o d'hora arribaria el moment.

Explica que el tema de l'aigua –la xarxa és municipal– era fins i tot una «arma electoral» que durant anys havia fet guanyar eleccions quan s'incloïa al programa mantenir el sistema actual i seguir facturant un mínim idèntic a tots els veïns. Canviar aquesta pràctica resultava «impopular» i aquest era un tema que l'actual equip de govern, que té l'alcaldia des del 2011, s'havia plantejat però no havia acabat de concretar.

La notificació de l'ACA segons la qual el consistori havia de pagar 15.000 euros per no haver cobrat correctament el cànon ha estat l'empenta definitiva per canviar-ho i ajustar-se al marc legal. Dordas admet que no els ha arribat de nou perquè l'ens els havia avisat en nombroses ocasions.

Es tracta d'una «regulació complementària» per tot allò que no s'ha tributat durant un període concret, en aquest cas durant el 2013, 2014 i 2015. La regularització és de 5.000 euros per any. Aquesta és una pràctica habitual que fa l'ACA per comprovar que els municipis tributen de manera adequada el cànon d'acord amb els consums reals.

Segons dades facilitades per l'Ajuntament, el rebut de l'aigua per a un habitatge era fins ara de 70,67 euros a l'any, dels quals 23,45 euros eren per consum mínim d'aigua i la resta de cànon i impostos.

Aquest import mínim d'aigua fins ara era igual per a tothom, ja sigui per a aquells que vivien sols, els que tenien una piscina, una granja, una empresa o els que eren propietaris d'un hotel, tot i que en els tres últims casos esmentats sí que pagaven un cànon ajustat a la seva activitat.

L'Ajuntament de Campelles, que ja ha pagat els diners, ha decidit començar a fer lectures de comptadors i des de l'1 de gener ja s'estan recollint les dades per tal que, a partir d'ara, els ciutadans paguin realment per l'aigua que consumeixen.



Una reunió avui

A partir d'ara, i això és el que volen explicar als veïns en una reunió avui, es cobrarà una taxa d'aigua perquè «l'increment sigui el mínim possible per consums corrents».

Així s'explica a la carta informativa que s'ha enviat a tots els veïns, incloses les segones residències, on s'avisa que «aquells que gastin més del que suposa l'ús normal i habitual tindran un increment substancial del rebut». La previsió és que el primer rebut on es reflectirà el consum es cobrarà el juny i la periodicitat serà semestral.

L'equip de govern preveu que la mesura generi tensió al municipi perquè no tothom ho entendrà, però l'alcalde insisteix que s'ha de complir amb la normativa i que no hi ha alternativa.