L'escola Nou de Quart repensa els espais educatius amb un projecte de la Fundació Bofil

L´escola Nou de Quart és l´únic centre gironí dels 30 seleccionats a Catalunya per participar en el programa «Hack The School, espais per aprendre i conviure» de la Fundació Jaume Bofill, que va rebre un total de 176 peticions. L´objectiu d´aquesta iniciativa és redissenyar els espais escolars d´acord amb les necessitats del projecte educatiu, amb l´acompanyament d´arquitectes i dissenyadors.

La proposta de la Fundació Jaume Bofill ha rebut l´adhesió de més de 70 professionals de l´arquitectura i del disseny que van enviar les seves candidatures per acompanyar els centres, posant de manifest el seu compromís amb l´educació –segons assenyala l´entitat. Ahir, van participar en una trobada amb les escoles i els instituts seleccionats, al Museu d´Art Contemporani de Barcelona (Macba), i es van designar els emparellaments per treballar conjuntament.

La Fundació Jaume Bofill explica que el projecte va néixer amb la voluntat de promoure canvis en els espais escolars, amb la voluntat de millorar l´aprenentatge i la qualitat de les relacions educatives. Dels 30 centres que han aconseguit el suport professional per desenvolupar les seves propostes, 20 són escoles de Primària i 10 de Secundària o mixtes; 25 són de titularitat pública i 5 privats concertats; i pel que fa a la seva distribució territorial, 25 són de les comarques de Barcelona, 2 de Lleida, 1 de les Illes Balears, 1 de Tarragona i 1 de Girona, el Nou de Quart.

A l´hora de fer la tria, un comitè extern va tenir en compte factors com ara la diversitat territorial i dels espais proposats, la sostenibilitat i la viabilitat de les propostes, que el canvi dels espais estigués motivat per una necessitat real del dia a dia del centre i que, durant el procés, hi hagi un alt grau de participació de tots els membres de la comunitat educativa.

El repte

El repte que la fundació planteja a la comunitat educativa és analitzar les «interaccions humanes i les formes d´organitzar els processos pedagògics» als centres, amb el propòsit «que els espais escolars estiguin al servei d´un projecte educatiu». D´acord amb el seu plantejament, la majoria de vegades això «no implica una nova arquitectura escolar sinó una reorganització i redisseny d´aquests espais», apunten des de la Fundació Jaume Bofill. La seva idea és que reflexionar i experimentar amb la transformació de llocs físics pot conduir a un canvi més profund, tant a nivell educatiu com de la implicació i la comunicació d´alumnat, famílies, docents i altres agents.

Com la resta de seleccionats, l´escola Nou de Quart treballarà el seu projecte –«microprojecte», tal com se´ls denomina en la convocatòria– durant la resta de curs i aspirarà a obtenir un d´aquests 5 premis: un primer dotat amb 8.000 euros, dos segons de 4.000 i dos tercers de 2.000. Fins al 8 de maig, arquitectes i dissenyadors acompanyaran els centres en un treball de cocreació i de prototip, que un comitè independent valorarà abans del dia 22, quan se celebrarà la jornada final.

El director del Nou de Quart, Xevi Alsina, va recordar que també estan inscrits al programa d´innovació Escola 21. La seva participació en el programa «Hack The School», Alsina va explicar que «està molt lligada amb el fet que l´escola es troba en barracons» i procuren crear espais «acollidors i polivalents». Per això, van plantejar tres canvis: crear una aula-taller a l´exterior, on poder treballar la fusta o el fang; fer aules polivalents que puguin tenir diferents fucions en cada moment; i convertir el menjador en un espai més agradable