Setmana Santa: Tots els actes del Dijous Sant a Girona

PROCESSONS



BLANES

Manaies A les 5 de la tarda desfilada dels manaies pel barri de Mas Cremat per arribar al centre al voltant de 2/4 de 8 del vespre.



CAMPDEVÀNOL

Sortida armats A les 7 de la tarda a la plaça Anselm Clavé els armats faran entrega del pendó a les autoritats.



CAMPRODON

Soldats romans A les 8 del vespre hi haurà la concentració al Monestir de Sant Pere de tot el Maniple, degudament uniformat per passar revista de material. A 2/4 de 9 de la nit desfilada fins a la porta de Cerdanya, on les autoritats faran entrega de la maça (símbol del poder de l´autoritat) als soldats romans. Tot seguit,

l´abanderat arribarà fins a la torre del pont, i prenent el penó, farà mostra de la conquesta de

Camprodon. A continuació, es desfilarà fins a la plaça de la vila, on faran els honors davant la Casa Consistorial.



EMPURIABRAVA

Passió A 2/4 de 10 de la nit a la plaça del Club Nàutic representació de la Passió.



VERGES

Dansa de la Mort A la nit pels carrers de la població representació de la Dansa de la Mort.

OFICI RELIGIÓS



LLANÇÀ

Missa A les 8 del vespre a l´església parroquial missa de l´Últim Sopar organitzada pels Amics de la Parròquia.



SANT FELIU DE PALLEROLS

Missa A 2/4 de 7 de la tarda, a l´església parroquial, Missa del Sant Sopar i adoració del Santíssim.

ESPECTACLES



GIRONA

Lectura dramatitzada A les 8 del vespre a la sala La Planeta lectura dramatitzada «Narcís-Jordi Aragó. Testimoniatge cristià» de grup Proscenium en homenatge a la figura del desaparegut periodista Narcís-Jordi Aragó.

TALLERS



L´ESCALA

Brunyols A les 10 del matí al Maram taller de brunyols de quaresma.

FIRES



EMPURIABRAVA

Fira del vaixell d´ocasió De les 10 del matí a les 7 de la tarda al port principal de la Marina celebració de la fira del vaixell d´ocasió amb més de 400 embarcacions.



LA BISBAL D´EMPORDÀ

Fira Antic Empordà Al llarg del dia al pavelló firal celebració de Fira Antic Empordà amb 30 expositors del sector de les antiguitats i del disseny i interiorisme.

FESTES



CORNELLÀ DEL TERRI

Festa major A 2/4 de 10 de la nit al bar del camp de futbol campionat de truc.