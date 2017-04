El Trueta derivarà urgències al Güell

Per evitar que se saturin les urgències hospitalàries per a casos que poden ser atesos en un altre servei, el Pla Nacional d'Urgències de Catalunya (Planuc), presentat ahir a Barcelona, vol potenciar la derivació inversa, és a dir, la possibilitat que des d'un hospital es demani al pacient que acudeixi a un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) o un sociosanitari, per exemple, on serà atès més ràpid i amb més eficiència. En aquests casos, els responsables del Planuc han assegurat que es donarà només en els casos en què els diferents recursos assistencials són propers, i en cap cas, quan els pacients s'hagin hagut de desplaçar molta distància.



Així doncs, es pot donar que a partir d'aquest any a l'Hospital Josep Trueta de Girona es derivin els pacients al Punt d'Atenció Continuada Güell. El Planuc vol aconseguir que els ciutadans utilitzin els recursos més adequats en l'atenció mèdica d'urgència.



Per això, el pla preveu estendre l'atenció primària a urgències a totes les demarcacions amb la creació de 5 nous Centre d'Urgències d'Atenció Primària –oberts durant les 24 hores els 365 dies de l'any– un dels quals es posarà en marxa, de manera immediata, a Girona. El projecte també vol ampliar l'atenció del 061 amb una línia pediàtrica i una altra de salut mental, potenciar l'hospitalització domiciliària i crear els Equips de Suport Integral a la Cronicitat (Esic) per controlar els pacients més fràgils.



Així, s'hauria de poder escurçar el temps d'espera d'ingrés a les urgències hospitalàries i aconseguir reduir, d'aquí un any, un 10% els pacients que hi passen més de 24 hores, perquè d'aquí a 4, no se superin en cap cas. A l'hivern, quan es registren els pics més grans a urgències, alguns hospitals, com els de la Vall d'Hebron, poden retenir més de 24 hores a urgències al voltant de la meitat dels pacients, una xifra que a altres hospitals com Sant Pau o el Clínic, no són tan altes, però que tot i així, poden superar el 25%.



El Pla Nacional d'Urgències s'ha fixat com a objectiu reduir a un 10% aquesta tipologia de pacients en espera.