On trobar els millors brunyols

Repassem la gastronomia gironina a la recerca dels establiments que fan d'aquesta especialitat una veritable meravella gastronòmica



Pastisseria Serra (Palafrugell)

Resulta complicat no deixar-se seduir per la gran quantitat d'especialitats gourmet disponibles en aquest obrador gourmet que van des del millor pernil a begudes dels cinc continents. Malgrat tot, les creacions rebosteres resulten irresistibles en aquest obrador centenari i bastió de les dolces temptacions de Palafrugell. Els seus brunyols són i seran referència per la resta.

La Vienesa (Sant Feliu de Guíxols)

Format a Itàlia, en Toni Viñas porta la bandera amb orgull i passió d'una pastisseria que aviat farà 80 anys. La delicadesa marquen l'elaboració de cadascuna de les seves creacions rebosteres. I els brunyols de l'Empordà són una de les grans especialitats de la casa, per no dir la millor.



Cal Collboni (Girona)

Porten des del 1888 endolcint la vida dels palamosins amb encert i bon treball. Quan arriba la Quaresma l'obrador es comença a inundar de l'aroma de matafaluga que arriba fins a un dels aparadors amb més encant i història de l'Empordà. Amb receptes de l'àvia elaboren brunyols de vent, de quaresma i de l'Empordà que només tenen un problema. Haver d'escollir entre uns i altres.

Forn Boix (Girona)

Una de les botigues més característics de la ciutat, creada al 1924 per una família d'Anglès elabora un dels millors bunyols de la ciutat i la província. Fa un anys que els germans Boix van agafar les regnes del negoci i ara surten del seu obrador aquestes perles gastronòmiques de la Setmana Santa i la Quaresma.