Bona participació gironina en un concurs per a tècnics sanitaris de Catalunya

Diversos gironins van guanyar el primer concurs de Tècniques Assistencials i de Rescat inter-instituts de Tècnics Sanitaris de Catalunya celebrat la setmana passada a l'institut Les Vinyes de Santa Coloma de Gramanet.

Al certamen hi havia tres categories: una per a alumnes de primer curs, una per a estudiants de segon i una tercera categoria per a professionals. En cada grup de participants s'havien de resoldre dos casos pràctics adjudicats mitjançant un sorteig, davant d'un jurat que puntuava i en un temps limitat.

Els equips de primer i els professionals de l'institut gironí Narcís Xifra i Masmitjà van resultar els primers classificats de les seves categories, mentre que la de segon la van guanyar alumnes de l'EUSES.