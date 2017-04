La Dansa de la Mort aplega 5.000 persones

Un any més la Dansa de la Mort va recórrer els carrers de Verges. Enguany han estat prop de 5.000 persones les que dijous van veure una de les representacions més clàssiques que se celebren a Catalunya durant la Setmana Santa. La Dansa de la Mort és un ball macabre representat per cinc esquelets disposats en forma de creu i que dansen al so d'un tètric tabal. L'origen de la tradició es remunta a l'edat mitjana, quan la pesta assolava diverses poblacions. D'allà en van sorgir moltes danses, entre elles la de Verges, que es va recuperar el segle XVII i que ha perdurat en el temps. Abans de la macabra Dansa de la Mort, els veïns de la localitat van participar en la representació de la Passió de Crist i que, com tantes altres que es fan arreu, escenifica diversos moments de la vida de Jesús, amb especial atenció als últims moments a la creu. Una de les particularitats de la Processó de Verges és la implicació que mostren tots els habitants. El president de l'Associació de la Processó de Verges, Tono Casabó, va relatar que els 1.200 ciutadans de la vil·la participen d'alguna manera perquè tot surti bé. Una col·laboració que va posar en valor el mateix Casabó. «Tot el poble dedica esforços a que la processó surti bé, sabem que ens visita molta gent i tenim ganes de millorar cada any», va concretar.