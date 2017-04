La processó de Girona guanya ambient amb una coral i un grup de timbalers

La Processó del Sant Enterrament de Girona es va poder celebrar amb tota normalitat, malgrat la pluja de la tarda que va remullar la sortida de la Confraria de Jesús Crucificat- Manaies per anar a recollir el seu pendonista, Pere Ordis, al carrer de la Rutlla. A l'hora marcada, les nou en punt, prop de 1.400 persones de les dotze confraries de Setmana Santa van sortir de la Catedral per iniciar un itinerari per diferents carrers del Barri Vell i de l'Eixample.

Enguany, al capdavant hi havia el manípul dels Manaies, ja que la guàrdia del sant Sepulcre va ser l'encarregada de tancar la Processó, fins i tot darrere del grup de la Junta de Confraries de la Setmana Santa. Darrere dels armats hi havia el porrer i a continuació les vestes de totes les confraries, encapçalades per una de les més nombroses, la Confraria de Jesús i els Nens, amb molta mainada. A continuació, sant Honorat, sant Isidre i sant Galderic, les vestes dels Manaies, del silenci, santa Faç, la Passió, la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist, del Davallament, Mare de Déu dels Dolors i del Sant Sepulcre, davant de l'escorta de la Junta.

La Processó del Divendres Sant va tenir, a banda de multitud de flaixos de càmeres fotogràfiques i de telèfons mòbils, una mica més d'ambient que en altres anys, ja que la Junta de Confraries va decidir introduir-hi dues petites novetats amb l'objectiu d'envoltar la Processó de més sonoritat per atraure més públic fent una comunió entre el vessant tradicional i el religiós.

Per una banda hi havia la Coral Vergelitana, que va fer diferents parades al llarg del recorregut per interpretar temes curts d'uns dos minuts de durada. Ho van fer a sant Fèlix, a la rambla Llibertat i a la plaça del Vi. També en arribar a la plaça de la Catedral. Per altra banda, hi havia un grup de timbalers de l'Orquestra Xarabanda Band. A més, la banda musical La Lira de Vilafamés, que des de fa anys es desplaça des de Castelló de la Plana per tal de participar a la Setmana Santa gironina. Avui, la banda farà el tradicional concert del dissabte al migdia a la plaça Independència. En cas de pluja es traslladarà al Centre Cultural la Mercè.

Passades les onze de la nit, la Processó va arribar a la Catedral i es va fer el rendiment d'honors a la Creu i el cant del Crec en un Déu, abans de la benedicció final.