La supervivència a l'Estat puja del 1995 al 2009

En el cas de l'Estat espanyol, les dades de supervivència aportades a la recerca provenen dels registres poblacionals de 1.487 infants que formen part de la Red Española de Registros de Càncer (Redecan), entre els quals hi ha el de Girona, però també els de Granada, Mallorca, Tarragona, Navarra, País Basc o Astúries, així com el Registre Espanyol de Tumors Infantils.

Aquestes dades permeten constatar que, entre els períodes 1995-1999 i 2005-2009, la supervivència als cinc anys s'ha incrementat en els dos tipus de leucèmia. En la leucèmia limfoblàstica la supervivència ha passat del 74,1% al 84,2% i en la mieloide, s'ha incrementat del 47,3% al 60,2%.

Aquest no és el primer gran estudi epidemiològic del càncer en què participen investigadors gironins. En els darrers anys, el grup de Marcos-Gragera també ha col·laborat en l´Eurocare, el projecte de recerca més ampli sobre la supervivència del càncer que s'ha fet a Europa, i el Concord-2, el mapa mundial del càncer més rellevant, amb dades de 25,7 milions de persones d´arreu del món.