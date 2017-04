Vuit ferits en un accident a Vilademuls i tres més a Blanes

A part de les llargues cues de l'operació sortida de la Setmana Santa a les comarques gironines, en aquesta jornada també es van haver de lamentar dos accidents de trànsit remarcables. El primer d'ells va succeir aquest dijous cap a les onze del matí a l'N-II, al seu pas per Vilademuls. Dos vehicles van xocar frontalment a aquesta carretera i vuit persones van resultar ferides. En aquest cas, va haver-hi un ferit crític que va ingressar a l'UCI de l'hospital Trueta. Ahir estava en estat greu i el seu pronòstic és reservat. En el sinistre una dona va quedar ferida greu i dues menors van resultar ferides de menys gravetat. Els ferits més greus van ser traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona en ambulàncies del SEM. Aquest accident va complicar el trànsit a l'N-II en aquest punt del Pla de l'Estany, ja que la via va estar tallada durant dues hores segons el Servei Català de Trànsit (entre les onze i la una del migdia).



L'altre sinistre viari destacat va tenir lloc aquest divendres, ja de matinada. Va ser a l'accés a la GI-682 a Blanes, a l'alçada del quilòmetre 85 de la via que uneix el municipi amb Tordera. Allà va produir-se un accident de trànsit que va consistir en un xoc frontal entre un cotxe i una moto. El motorista va resultar ferit greu, segons van informar els Bombers, mentre que en el turisme hi anaven tres persones; dues van acabar ferides de molt poca gravetat i una altra va resultar il·lesa. En aquest accident van xocar un Mercedes CLK i una moto Honda. El motorista és un jove de 25 anys que va ser traslladat a l'hospital comarcal de Blanes, en una ambulància del SEM, en estat greu.