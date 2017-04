Blanes viu la Processó del Silenci

la processó del sant crist de blanes, també coneguda com la processó del Silenci, va fer emmudir divendres al vespre els carrers de la vila per la sobrietat i el sentiment que la caracteritza. Com és habitual, centenars de persones es van aplegar als carrers del centre per on va transcórrer i públic de totes les edats, però sobretot gent gran, es van concentrar per seguir el pas de les imatges, a banda dels qui la segueixen darrere d'un dels quatre passos que la componen. Enguany, el portador del Sant Crist ha estat Josep Ardanuy Fullana, acompanyat de Jordi Soley i Jordi Net amb les forquetes.