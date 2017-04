Bolca un cotxe a Olot i tres persones resulten ferides

Matinada de divendres complicada pels accidents de trànsit. A la ciutat d'Olot, es va produir un xoc entre dos cotxes i un d'ells va acabar bolcat enmig del carrer. Com a conseqüència, tres persones van resultar ferides de poca gravetat.



El sinistre viari va produir-se quan passaven pocs minuts d'un quart de quatre de la matinada a la intersecció dels carrers Pare Roca i Xavier Bolós d'Olot. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar la Policia Local d'Olot, els Bombers i el SEM. Van ajudar a baixar els ocupants del vehicle bolcat i els tres van resultar ferits de poca gravetat. Es tracta de dos homes de 32 i 18 anys i una dona de 20 anys. Tots tres van ser desplaçats amb ambulància del SEM fins a l'hospital d'Olot.



Un altre sinistre viari que va suposar molta feina per als Bombers per rescatar els ocupants va ser el d'un tot terreny que transitava per un camí forestal i que va caure al mig d'una séquia, que es troba a tocar la C-31. Per poder treure els ocupants va ser necessària l'escala amb ganxo dels Bombers. De dins van treure els quatre ocupants, que van resultar il·lesos.