Intenten enredar pacients davant dels CAP fent enquestes per obtenir dades personals

Intenten enredar pacients a les sortides del CAP (Centre d'Atenció Primària) a través d'enquestes amb la finalitat de vendre'ls productes en teoria relacionats amb el seu estat de salut. Per poder-ho aconseguir, el que fan aquests individus –comercials d'empreses externes– és triar una persona d'edat avançada i llavors li fan un qüestionari sobre el seu estat de salut. Això ha succeït fa una setmana a les portes del CAP de Montilivi, tal com ha pogut saber Diari de Girona.

En aquest cas, es van trobar persones a fora de les instal·lacions situades al barri de Montilivi que es van acostar a la víctima i li van començar a preguntar quines malalties patia i l'estat actual de salut, entre altres. L'home, sortosament, no va caure en l'engany.

A tot això, cal sumar-hi que l'objectiu era aconseguir les dades personals del pacient que acabava de sortir de les instal·lacions sanitàries per després poder trucar al seu domicili i concertar una visita a casa i vendre'ls aparells d'un alt cost. Sortosament en aquest cas, no els va funcionar.

Fonts del Departament de Salut a Girona destaquen que fa temps que s'alerta la gent d'aquesta pràctica sobretot via telèfon i que recentment s'han donat dos casos.

El primer fet es remuntaria al mes de març a Pineda de Mar, que forma part de la Regió Sanitària de Girona. En aquest cas, el 2 de març una usuària va alertar al Departament de Salut que l'havien trucada a casa per fer-li una enquesta per un tema del CAP.

La dona va tornar a trucar al telèfon que li havia aparegut en pantalla i li va sortir un telèfon d'un Institut de Marketing Research. Res a veure, asseguren des de Salut, amb el Departament. Des del CAP de Pineda van intentar també localitzar algú en aquest telèfon fraudulent i no van aconseguir establir-hi comunicació.



El fet més recent, a Llagostera



El cas més recent d'intent de venda agressiva amb la consegüent estafa va produir-se fa quinze dies a Llagostera. El Departament de Salut va rebre l'alerta de la usuària –la qual no va voler facilitar les dades personals– i que els va explicar que l'havien trucat d'una empresa que volia concertar una entrevista amb la seva filla.

Aquesta persona prèviament havia aconseguit les seves dades i el dia en qüestió la persona portava un carnet amb el logotip de l'Institut Català de la Salut.

Des de Salut recorden que fa temps que alerten d'aquest tipus de pràctiques i recorden que el 2014 van tenir un degoteig de casos que va acabar amb una alerta als usuaris dels CAP d'Olot i les Preses ja que havien detectat que en algunes ocasions hi havia persones que es feien passar per professionals del CatSalut que interroguen sobre les malalties dels pacients i d'altres dades personals. Els Mossos d'Esquadra de l'àrea de Girona asseguren que no compten amb cap denúncia pels fets. I, des de Salut, que per a qualsevol informació es contacti amb el CAP o amb el 061 CatSalut Respon. I recorden que mai concerten una cita al domicili telefònicament i que mai ofereixen regals a canvi.