Mieres inicia la votació per decidir qui serà el nou jutge de pau

El poble de Mieres va iniciar ahir les votacions per triar qui ha de ser el jutge de pau del municipi. El consistori va decidir incloure la votació sobre la figura del jutge després que es presentessin dues candidatures, Isidre Vila i Ester Nart, filla de la regidora d'Urbanisme.



L'alcalde de Mieres, Enric Domènech, remarca que des del ple «no els semblava ètic» decidir qui havia d'ocupar aquesta figura, tenint en compte que un d'ells té família al consistori.



En aquest procés participatiu, que s'allargarà tota la setmana vinent, els veïns també poden decidir els projectes en què s'invertiran 20.000 euros del pressupost. El batlle explica que la proposta de portar els pressupostos a votació vol «trencar amb la lògica» que un regidor decideixi en què s'han d'invertir els diners del poble. «Hi ha una voluntat tant de l'equip de govern com de la ciutadania a participar de la vida pública», va ressaltar.



Domènech indica que també han fet feina de promoció per tal d'animar els ciutadans de la vila a votar. «Volem que el màxim de gent s'acosti a opinar i decidir de veritat en qüestions rellevants del seu poble».



Tot i que les votacions es van obrir ahir al consultori mèdic del poble, els veïns podran votar durant tota la setmana que ve en horari d'oficina al consistori. «Creiem que és positiu donar més temps, perquè si algú ha sortit de vacances tingui també l'opció de decidir», va reblar Domènech.



L'alcalde creu que hi haurà una bona participació i considera que «s'ha consolidat» la proposta de fer pressupostos participatius, ja que aquest és el segon any consecutiu que Mieres vota en què es gasta els diners el consistori garrotxí.



Entre les propostes que poden escollir els veïns hi ha: arreglar l'entrada de l'aparcament municipal, reparar el mur del cementiri o adaptar el paviment de la plaça Major per evitar relliscades.