Una pedregada emblanquina zones del Ripollès i Gironès

La primavera és inesperada i així va ser la tarda d'ahir: una forta pedregada va descarregar en punts del Ripollès i el Gironès. La pedra que va caure va deixar alguns punts de municipis d'aquestes zones ben emblanquinats.

A Sant Pau de Segúries van quedar els carrers tenyits de pedra i, de fet, segons dades del Meteocat, és el punt de la demarcació on la tempesta va ser més forta. Van descarregar 22,5 litres per metre quadrat durant el dia d'ahir.

La pedra va caure a la tarda i a Girona ciutat, per exemple, va descarregar de valent quan faltaven uns vint minuts per la sis de la tarda. Més d'una persona es va veure sorpresa al carrer i amb el paraigües no en feia prou per aguantar les pedres que queien.

La tempesta va fer caure els termòmetres i alhora va fer desplegar els paraigües. A Girona ciutat el registre de pluja d'ahir va assolir gairebé els 10 litres, mentre que a Fornells es van acumular 6,2 litres. A la Garrotxa, la pluja de la tarda va deixar uns 10 litres a Olot.

La previsió per a avui és que la situació meteorològica millori i està previst que, malgrat algunes nuvolades, el sol surti i no es repeteixin les precipitacions que ahir van estroncar el dia.