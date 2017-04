Un sisme de 3,9 a l'escala Richter fa vibrar Girona

Un terratrèmol de 3,9 a l'escala Richter va sacsejar ahir al migdia la comarca de la Selva i punts tan distants com el Maresme i l'Empordà. Aquest sisme és el més important que ha viscut la demarcació de Girona des de fa gairebé dos anys, quan el 29 d'octubre de 2015 un terratrèmol de 4,3 de magnititud es va fer sentir davant del golf de Roses i, fins i tot, es va notar a punts situats a més de 100 quilòmetres de distància. El d'ahir, però, va ser de menys intensitat, de 3,9 a l'escala Richter, i el van percebre veïns de molts punts de la demarcació com ara del Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Gironès.

El sisme va tenir lloc quan passaven quatre minuts de la una del migdia i, segons l'Institut Geogràfic espanyol (IGN), es va produir en una profunditat de cinc quilòmetres i el seu epicentre es va situar entre Sils i Riudarenes, segons les dades definitives.

Les reaccions a les xarxes socials, especialment al Twitter, no es van fer esperar i durant tot el dia molts veïns de les zones més properes a l'epicentre van explicar com havien viscut els segons que se'ls havia mogut el terra. Com és habitual quan succeeix aquest tipus de fenomen, molts testimonis van assegurar que en aquell moment havien sentit un fort soroll. Altres veïns de les zones més properes a l'epicentre, però, no es van ni adonar que s'havia produït un sisme.

Segons l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya, es tracta d'un terratrèmol «àmpliament percebut» i que no va generar danys. El que sí va produir és algun ensurt i, segons va informar Protecció Civil de la Generalitat, el moviment va generar 45 trucades al telèfon d'emergències 112. Aquestes, majoritàriament generades de poblacions de la comarca de la Selva. Des de Maçanet de la Selva, per exemple, uns 13 veïns van trucar-hi i quatre més, de Vidreres i des de la vila de Blanes.

El 112 també va rebre trucades de punts molt més distants com des de Sant Celoni o fins i tot Sant Joan Despí. Per la seva banda, els Bombers van rebre 10 trucades procedents del Maresme, la Selva i el Barcelonès, tot i que finalment no van haver de fer cap sortida.



Rèplica de 3,3



El fort sisme de 3,9 del matí va tenir durant la resta del dia un total de vuit rèpliques, la més forta de les quals va ser de 3,3 de l'escala Richter i es va produir amb epicentre a Riudarenes a les nou i quatre minuts del vespre, segons l'Institut Geogràfic Nacional. Si les set anteriors rèpliques no s'havien percebut per la seva baixa intensitat, el darrer es va fer sentir a molts punts de la Selva i de les comarques properes. Com ja havia passat al migdia, les xarxes socials van tornar a ser la corretja transmissora de les persones que van notar la tremolor, alguns per segona vegada el mateix dia. Especialment Twitter es va emplenar de testimonis d'aquest nou sisme.

Anteriorment a aquesta rèplica, a tres quarts de sis de la tarda se'n va produir una de 2,9 a l'escala Richter amb epicentre a Riudarenes. La resta van ser d'entre 2,4 i 1,8, segons l'IGN.

Els alcaldes més propers a l'epicentre relataven ahir el que havia succeït a l'ACN. El batlle de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, va assegurar que «sí que és veritat que s'ha notat, i alguns veïns han trucat a la policia local, però més enllà de la sacsejada no hi ha constància de cap dany personal, ni esquerdes al municipi». Va afegir que «són fenòmens que evidentment sobten i espanten la gent», va puntualitzar el batlle. L'alcalde de Riudarenes, Jordi Gironès, va destacar que estan «acostumats als terratrèmols. Si fem un repàs a l'últim any, hi ha hagut diversos episodis de terratrèmols, però cap d'ells amb conseqüències», va assenyalar.