Vint anys de Mercat Medieval

els carrers del nucli antic de calonge han tornat a recular en el temps aquest cap de setmana per celebrar la vintena edició del Mercat Medieval. Tant ahir com avui, Calonge ofereix amb més de cinquanta activitats, entre les quals hi ha música, tallers, exposicions o espectacles de lluita i de foc. Entre les novetats d'aquest any destaquen alguns espectacles nous, com ara la participació dels Abanderats de la Festa del Renaixement de Tortosa, que presenten un espectacle únic acompanyats d'una formació de músics.