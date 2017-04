Quatre detinguts per robar 17 ordinadors i diners en efectiu d'una escola de la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes acusats de robar disset ordinadors i diners en efectiu d'una escola de la Jonquera. Els presumptes lladres van aconseguir accedir al recinte el passat 17 de març forçant la porta d'entrada i una finestra de l'escola. Un cop a dins es van emportar els aparells i els diners, amb un valor total de 3.500 euros.

A partir del moment que el centre va denunciar el robatori, els Mossos van iniciar una investigació que va donar fruits al cap de dues setmanes, quan es van poder identificar i detenir com a presumptes responsables del robatori tres homes de nacionalitat marroquina amb edats compreses entre 21 i 54 anys, i veïns de Figueres i la Jonquera. El quart integrant del grup va poder ser localitzar i arrestat el passat dimecres 12 d'abril.

Els quatre detinguts, tots ells amb antecedents, estan acusats d'un delicte de robatori amb força i han quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant el jutge.

Els agents, adscrits a la unitat d'investigació de la comissaria de Figueres, també van recuperar part del botí que els lladres es van emportar. Concretament, tres dels disset ordinadors. Ara la investigació es manté oberta per esclarir on és la resta de material sostret, així com els diners en efectiu.