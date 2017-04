Girona, el paradís dels ciclistes

El Patronat de Turisme de la Diputació acaba de promocionar-se a Austràlia, on ha concretat la visita de dos grups d'operadors turístics. Un d'ells d'un nombrós grup de ciclistes de carretera, un perfil turístic que «està creixent» i que se seguirà amb atenció. Tenen com a ambaixador l'exciclista David Millar qui, en un article en un diari britànic, ha afirmat que entrenar-se a Girona és realment com «pedalar el cel»

Ho diu David Millar, exciclista professional amb cinc etapes del Tour de França guanyades, en un article publicat al març al diari britànic The Telegraph titulat «Les 10 millors vacances ciclistes del món». Girona apareix com l'indret número 1. «Hi ha una bona raó per la qual molts ciclistes professionals han optat per viure a Girona i la regió circumdant: realment és pedalar el cel», resumeix Millar de la destinació gironina destacant que «Rocacorba és la muntanya més famosa, i el trajecte a través de Rupit és sens dubte un dels més bells del món». Què fa perfecta Girona, segons l'opinió d'aquest expert? «Un clima meravellós, bones carreteres, terreny mixt i la possibilitat de creuar-se amb alguns dels ciclistes més famosos del món».

A l'arribada de ciclistes professionals que han adoptat Girona com a nova llar cal sumar-hi una nova oportunitat turística. Les comarques gironines comencen a atraure un nou perfil de turisme, el del ciclisme de carretera. El mateix Millar en el seu article recomana un paquet turístic de sis nits per 710 euros que ofereix de tot, allotjament, GPS, rutes guiades...

No és d'estranyar, doncs, que, per exemple, el Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, buscant noves oportunitats, hagi sumat el ciclisme de carretera als grans atractius de la demarcació, amb la cultura, la gastronomia i la Costa Brava (més consolidades) i amb novetats de pes per als turistes, com les Vies Braves o les visites als escenaris de Joc de trons.

El divendres 7 d'abril, el Patronat i l'Agència Catalana de Turisme van tancar a Austràlia (Melbourne i Sydney) un cicle de 5 presentacions per promocionar Catalunya i la Costa Brava-Pirineu de Girona. Ho van fer aprofitant la gala The 50 Best 2017 de Restaurant Magazine i la 6a edició de la «Recepció amb estrelles de la Costa Brava i el Pirineu de Girona». Unes 50 agències de viatge australianes es van interessar pels productes catalans i gironins però la visita no acaba aquí. Jaume Marín, director de màrqueting del Patronat, arribat del viatge explica com es dona continuïtat a la promoció, des que s'interessen els operadors fins que s'aconsegueixen els resultats, amb l'arribada de turistes, en aquest cas australians, «amb un alt poder adquisitiu».



De la promoció a l'arribada dels turistes, l'estratègia del Patronat

«No som els únics», assegura Marín sobre els destins que es promocionen arreu del món. «Intentem vendre experiències, originals i úniques, estem donant qualitat», prossegueix. L'estratègia del Patronat consisteix en dos grans passos. El primer, visitar el mercat i convèncer els operadors turístics (en aquest cas els australians) perquè «ens visitin i programin», cosa que només faran «si coneixen la zona». Així, per exemple, ja s'ha confirmat la visita de dos grups. El primer a l'agost amb 35 ciclistes de carretera de nivell avançat «no professional». «El ciclisme de carretera està creixent», prossegueix. La visita es complementarà amb altres activitats. A finals de setembre arribarà un segon grup de 15 persones, en aquest cas buscant l'oferta cultural, gastronomia d'elit o la costa. A més, enguany s'han trobat que « Joc de trons ha captat interès», i es van interessar per conèixer-ne les localitzacions. D'igual manera s'han trobat molts grups «interessats en les Vies Braves» dels municipis de la costa.

Presentat el catàleg i després de les visites al territori dels operadors perquè «ens programin», el segon pas es focalitza en els mitjans de comunicació. «Els necessitem, ajuden a crear interès i a donar credibilitat», afirma Marín. Tot un procés que acostuma a durar un any i que es complementa anant a les agències de viatges que, al cap i a la fi, són les que vendran el producte, i també realitzant un «seguiment des d'allà».

«Si no vas a pescar, no pesques», insisteix el director de màrqueting del Patronat recordant que «s'ha incrementat el nombre de competidors» i destacant que a les comarques gironines «tenim un fet diferencial». Una oferta que es ven al costat de la marca Barcelona, porta d'entrada del turisme.

Sobre les èpoques, «mai venem el juliol i l'agost», ja que són mesos que per si sols ja freguen el 100% d'ocupació, i es busca la «desestacionalització». «Tot allò fora de temporada és el que ens va bé», manté Marín. En paral·lel, admet que els conflictes en altres països han beneficiat la destinació catalana i gironina, tenint en compte que «un 80% del nostre turisme és familiar i no s'arrisquen amb països en conflicte». A més, el mercat australià no és l'únic que es veu amb interès. Des del Patronat també aposten pel turisme inclusiu, 27 milions de persones a la Unió Europea i que són potencials turistes.