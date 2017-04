L'èxit de la Fira Medieval provoca cues de 6 quilòmetres a Hostalric

Com és habitual per aquestes dates de vacances, la mobilitat augmenta i les carreteres de les comarques gironines s'omplen de cotxes. En moltes ocasions aquest fet es tradueix en cues i ahir no va ser una excepció. La xarxa viària va experimentar congestions i retencions en alguns punts de la costa i també de l'interior. Concretament a Hostalric.

El bon temps, juntament amb l'operació de tornada de Setmana Santa i coincidint amb l'últim dia de la celebració de la Fira Medieval d'Hostalric, va donar lloc a una forta afluència de vehicles al voltant del municipi. Tot plegat va provocar que entre les dotze del migdia i quarts de dues, es produís una forta congestió de trànsit tant a la sortida 10 de l'AP-7 com a la C-35 a l'altura d'Hostalric.

Inicialment les cues de cotxes rondaven els dos quilòmetres en ambdós sentits de la marxa, però a mesura que passava el temps aquestes es van anar ampliant fins a assolir els 6 quilòmetres en sentit nord, segons dades del Servei Català de Trànsit. Al cap d'unes hores però, la circulació es va tornar a normalitzar.



Una raó festiva

El motiu de les retencions va ser el salt de mil anys enrere que Hostalric va fer aquest cap de setmana amb la celebració de la Fira Medieval, la qual, any rere any, atrau un gran nombre de visitants.

Durant tres dies, el municipi va acollir desenes d'activitats relacionades amb el món medieval. Entre elles, van destacar els tornejos de cavallers, els espectacles de foc, les visites guiades, el mercat medieval, les exposicions i les activitats pels més menuts com l'escola de petits cavallers i els tallers de malabars o de pintura sobre fang. A més, la fira va posar a disposició dels visitants el lloguer o venda de vestits medievals.

La festa, que enguany ha celebrat la seva 21a edició, va posar el seu punt final ahir amb un sopar i un espectacle medieval que va acollir unes 800 persones.