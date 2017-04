L'històric exalcalde de Ripoll Pere Jordi Piella es dona de baixa del Partit dels Socialistes

L'històric socialista ripollès Pere Jordi Piella s'ha donat de baixa de militància del PSC després dels darrers esdeveniments que han passat dins del partit.

A través d'una carta certificada que va enviar a la direcció del partit al carrer Nicaragua de Barcelona, qui va ser alcalde de Ripoll i diputat al Parlament de Catalunya, va donar per liquidada una relació de gairebé quatre dècades amb el partit dels socialistes catalans.

Fins fa poc Piella considerava que el PSC encara tenia un mínim de «personalitat i capacitat d'autonomia», en detalls com ara votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy a la presidència espanyola. El darrer acostament de posicions entre PSC i PSOE li ha fet perdre definitivament la fe en un partit que a partir d'ara «farà el que diguin a Madrid». És per això que en la carta que va enviar a la direcció del PSC incidia a afirmar que el partit s'ha convertit en un «escolanet» del PSOE, en un moment on, segons Piella, el socialisme espanyol «no té ni idea d'on va». Afirma que el PSOE és un partit acomplexat, i tampoc és gaire més optimista respecte a la socialdemocràcia europea, on diu que només n'hi queden «quatre i el cabo».

Pere Jordi Piella, de 74 anys, va ser el primer alcalde elegit democràticament a Ripoll després del franquisme. Fins l´any 1993 no va cedir el càrrec, que va deixar a mig mandat al també socialista Jaume Camps. Durant aquests catorze anys, va guanyar totes les eleccions amb majoria absoluta excepte la de 1991, en què va haver de pactar amb ICV. Durant aquesta època, i a les eleccions de 1983, va obtenir els històrics resultats d´11 regidors, que només van ser igualats per Jordi Munell (CIU) en les últimes eleccions municipals de 2015. En deixar l´alcaldia va ser diputat pel PSC entre 1992 i 1995 al Parlament de Catalunya. A més, també va ser vicepresident de la Comissió d´Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parlament de Catalunya.

Actualment és un dels caps visibles de la plataforma El Ripollès Existeix, des d'on es reclamen millores a les infraestructures de la comarca. La seva baixa del PSC s'ha produït perquè considera que hi ha límits que no es poden passar, i perquè creu que «cal un mínim de dignitat».