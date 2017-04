Reconstrueixen el clítoris a dinou dones gironines que van patir mutilació genital

La Fundació Dexeus Salut de la Dona ha realitzat dinou intervencions de reconstrucció genital a dones gironines que havien patit una ablació. La Fundació, que va ser pionera el 2007 a iniciar un programa gratuït per atendre víctimes d'una mutilació genital, ha tractat en aquests anys 82 pacients, gairebé una quarta part de les quals provenia de les comarques gironines. La resta de beneficiàries del programa era majoritàriament de la demarcació de Barcelona, si bé també van ser ateses dones immigrants residents en altres punts de l'Estat, sobretot de Madrid.

El programa, que lidera el doctor Pere Barri Soldevila, que va ser el primer metge a realitzar aquesta mena d'intervencions a l'Estat, va atendre l'any passat una dotzena de dones, que es van sotmetre a una intervenció d'uns 45 minuts de durada que permet restituir anatòmicament els òrgans afectats per la mutilació genital i recuperar-ne l'aspecte i la capacitat sensitiva en més del 75% dels casos.

Els responsables del programa indiquen que, malgrat que des de fa una mica més d'un any a Catalunya aquesta intervenció està coberta per la sanitat pública gràcies a un circuit d'atenció implantat pel Departament de Salut, no han parat de rebre pacients que demanen informació del procediment, gràcies, apunten, a la derivació mèdica, la difusió social en l'àmbit local i l'ajuda dels mitjans de comunicació.

Pel que a les beneficiàries, el programa ofereix atenció gratuïta a dones immigrants que han patit una ablació al seu país d'origen i que actualment viuen a l'Estat. El perfil més habitual de pacients que sol·liciten la intervenció, indica la Fundació Dexeus, és el d'una dona dona jove d'origen africà que va nèixer fora del seu país o hi va arribar durant la infància.

Segons detalla el doctor Barri Soldevila, tot i que l'edat mitjana de les pacients ronda els 27 anys, cada vegada són noies més joves les que s'interessen per la intervenció. «Són joves, la majoria africanes, que han viscut la infància i adolescència a Catalunya o en altres ciutats i que senten la necessitat d'integrar-se i ser com qualsevol altra en el seu grup d'amics», indica el metge.

Un 24% de les dones ateses ja havia nascut aquí i la resta procedia principalment del Senegal (21%), Gàmbia (10%), Mali (10%), i Guinea (10%). En menor proporció, també es van atendre pacients d'altres països africans (Etiòpia, Costa d'Ivori, Egipte, Ghana, Kenya) i de Sud-amèrica, Portugal i l'Orient Mitjà.

Per superar el tabú que pot suposar per a la pacient passar per la reconstrucció, a més de la intervenció, la Fundació Dexeus també els realitza una avaluació psicològica i sexual abans i després de passar pel quiròfan, a més de revisions de seguiment postoperatori.

«És una decisió molt important, i per això nosaltres no recomanem l'operació abans dels 18 anys, excepte que la mutilació hagi provocat altres patologies, com problemes urinaris o fístules», indica Barri.