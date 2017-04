Camprodon vol tenir la nova torre de telecomunicacions en marxa el 2018

La futura torre de telecomunicacions que ha de solucionar els problemes de cobertura telefònica, TDT i Internet a cinc nuclis de Camprodon (Ripollès) està avançant a nivell de tramitació. L'Ajuntament, que n'és el promotor, confia que pugui entrar en funcionament el 2018 amb un pressupost d'uns 150.000 euros. De moment, Urbanisme ha aprovat inicialment el ple especial i hi ha obert el període d'al·legacions. El repetidor es construirà a una finca privada del Serrat dels Boixos al municipi de Montagut i Oix (Garrotxa) i l'estructura farà uns 25 metres aproximadament. També caldrà construir una via d'accés d'uns 700 metres i estendre una línia elèctrica de baixa tensió d'1,5 quilòmetres. Aquesta és una infraestructura molt reivindicada al territori que ve a substituir el projecte de la torre a coll de Bucs que la Generalitat no va fer per falta de recursos. L'Ajuntament considera que no els pertocaria a ells impulsar aquesta obra però que calia desencallar-ho perquè és "molt necessari". Confien que el Govern també hi aporti algun recurs econòmic.

Els veïns dels nuclis disseminats de Rocabruna, Beget, Salarca, Bolòs i Font Rubí fa dècades que es queixen dels problemes de cobertura que tenen a la zona. No tenen Internet ni telefonia mòbil i veuen pocs canals de televisió. El senyal és tan dolent que no es pot ni trucar al telèfon d'emergències, segons explica l'alcalde de Camprodon, Xavier Sala (Junts per Camprodon). "És lamentable que en ple 2017 hi hagi aquestes mancances; volem que els territoris estiguin habitats però per això fan falta infraestructures", afegeix el batlle, tot recordant que en les èpoques de vacances la població augmenta considerablement alhora que hi ha empreses que viuen del turisme, com ara cases rurals, que necessiten una bona cobertura.

Des del 2009 que hi havia un projecte per construir la torre de comunicacions de coll de Bucs, a Montagut i Oix (prop del nucli de Sant Miquel de Pera), però uns anys més tard i en plena crisi la Generalitat se'n va desdir per falta de recursos, un fet que va indignar els veïns del municipi. L'actual equip de govern, Junts per Camprodon i ERC, van comprometre's a fer-la realitat. "La Generalitat no va complir els seus compromisos i, veient que el tema no es desencallava i que era molt necessari vam decidir liderar-ho", explica Sala. Com a ajuntament, senten que "no els pertocava" tirar-ho endavant" i recorden que formava part del Pla Catalunya Connecta però que han cregut que ho havien de fer perquè "no els quedava més remei". Volen que el Govern faci una aportació econòmica al projecte i ja estan en converses amb diferents departaments.



Dels 400.000 euros inicials a una torre de 150.000 euros

La torre de telecomunicacions costarà uns 150.000 euros segons el pla especial que ha redactat el Consorci de l'Alta Garrotxa, atès que la zona on es vol construir forma part d'aquesta zona protegida. Després d'estudiar les possibles opcions, s'ha decidit que es construeixi a uns terrenys privats en sòl no urbanitzable al Serrat dels Boixos al municipi de Montagut i Oix. Els aspectes que més han pesat a l'hora de decidir l'emplaçament han estat tenir "la màxima cobertura possible, el mínim impacte ambiental i l'optimització de recursos".

Sala admet que han hagut d'adequar el projecte a la capacitat d'un ajuntament com Camprodon, i que per tant és "més modest" que el de coll de Bucs. Malgrat tot, defensa que el resultat serà "igual o millor, perquè s'ha fet tocant de peus a terra". Per posar un exemple. El primer projecte, valorat en 400.000 euros, preveia que s'alimentés amb una línia d'alta tensió; aquest, en canvi, ho farà amb una de baixa que s'allargarà en 1,5 quilòmetres.

Segons el pla especial, la torre farà uns 25 metres aproximadament i també caldrà fer una carretera d'uns 700 metres per arribar fins a la torre i continuant una que ja hi ha. El 2 de març passat, la comissió d'Urbanisme va aprovar inicialment el projecte i ara hi ha obert el període d'al·legacions. Des del consistori asseguren que els veïns afectats per la línia i la torre estan d'acord amb el projecte si bé falta concretar la fórmula legal, com podria ser una cessió d'ús.

Alguns organismes, com ara l'ACA, també hauran de donar-hi el vistiplau per poder seguir endavant amb la tramitació. Si tot va sobre el previst, l'Ajuntament confia tenir-la operativa l'any vinent. L'alcalde admet que és més tard del que preveien inicialment però ho atribueix a la complexitat del projecte, entre altres coses perquè el promotor és del Ripollès però l'indret on es farà és a la comarca veïna i a una zona d'interès natural.

Un cop la torre ja estigui a punt l'Ajuntament espera atraure diferents operadors de telefonia. "Posarem el màxim de facilitats possibles", assegura el batlle. "El handicap és que les empreses es mouen pels beneficis i aquí no són molts veïns (uns 200), però d'una manera o altra ho aconseguirem", conclou.