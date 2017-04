Trencada de mona pels que no tenen padrins a Olot

La trencada de mona pels que no tenen padrins aplega la vora d´un miler de persones a la Plaça Major d´Olot.

La tradicional trencada de mona pels que no tenen padrins va aplegar unes mil persones a la Plaça Major d´Olot. Primer van treure la mona en braços de la pastisseria Cacau, després la van dur a un cadafal, on el pastisser Lluís Riera va fer el parlament i les reflexions. Va explicar que la gran mona d´enguany era una referència a la coneguda metàfora que va dir el regidor de Vic Joan Coma: «Per fer la truita cal trencar els ous».

El mateix Joan Coma acompanyat del seu fill va pujar al cadafal per trencar la mona. Abans, va demanar suport per al referèndum per tal d´acabar amb situacions com la viscuda per ell i també va recordar el requís d´una mona un pastisser de Vic per haver-hi fet una referència a l´Assemblea Nacional de Catalunya. Coma va agrair el compromís de la gent com Riera que, segons ell, pensen més enllà del seu dia a dia i de la seva botiga.

Després Coma i el seu fill van trencar la mona que aquest any mesurava 2.24 metres d´altura, pesava 60 quilos i estava feta amb 300 ous. Un cop trencada, la mainada va anar a recollir el seu tros de xocolata.