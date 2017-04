Alerta per pàgines webs, SMS i cites prèvies falses per la campanya de la renda

Les noves tecnologies si es fan servir bé no generen problemes però hi ha qui troba l'oportunitat en aquestes per fer mal. Es tracta dels ciberdelinqüents, que no paren d'utilitzar iInternet per enganyar a la gent i aconseguir un benefici, majoritàriament econòmic. En plena campanya de la nova declaració de la Renda, l'Agència Tributària alerta dels diversos intents de frau que s'han detectat per tal de suplantar la seva identitat. Els cossos policials estan alerta dels casos.

El més habitual i del qual Diari de Girona ja va informar fa molt pocs dies és el de phishing. Consisteix en un correu electrònic que suplanta la imatge de l'Agència Tributària i que promet al contribuent el reemborsament d'una quantitat de diners. Porta un arxiu adjunt que si es clica no fa més que segrestar les dades que tenim a l'ordinador. A canvi, els «segrestadors» virtuals demanen un rescat econòmic per tornar a tenir l'ordinador com abans.

Consells per evitar el frau

Un altre frau del qual ara s'alerta durant aquesta campanya de la declaració de la Renda és el de les webs falses -també a través de l'anomenat phishing- amb què es vol enredar el contribuent i se li demana que vagi a una web on ha d'omplir un formulari. Se li promet també que li retornaran uns impostos pendents i a canvi, cal aportar les dades de comptes bancaris o de la targeta de crèdit.

Per evitar aquest tipus d'estafa s'insisteix des de l'estament tributari que des de l'Agència mai se sol·licita a través de correu electrònic cap tipus d'informació confidencial dels contribuents i molt menys, es fan devolucions a través de carrècs a targetes de crèdit, entre altres. I recorda entre altres que les web reals són: www.aeat.es, www.agenciatributaria.es i també www.agenciatributaria.com.

Una altra manera d'enganxar l'usuari és a través dels missatges SMS. En aquest cas es tracta de missatges que l'Agència Tributària ha detectat que s'envien des d'empreses d'atenció i informació telefònica, que redireccionen les trucades cap a la Agència i les cobren en funció de la seva tarifa. Són trucades que en teoria serveixen per sol·licitar serveis com la sol·licitud de l'esborrany de Renda i la seva confirmació.

En aquesta campanya de la renda, l'Agència Tributària també alerta que s'han detectat trucades de cita prèvia en nom de la institució que no s'ofereixen des d'aquesta. Això pot suposar per exemple que rebre una trucada en la qual diuen que s'ofereixen per donar-li cita prèvia per fer la declaració.

Són trucades que poden sortir ben cares i és que a banda de suplantar la identitat de l'ens tributari el que fan és fer pagar molts diners pels minuts que s'estan al telèfon. A més, aquestes cites prèvies que finalment es poden aconseguir a través del telèfon poden arribar a ser un engany quan es va a la seu per fer la declaració de la renda, ja que és molt probables que no es tingui hora.

Un altre servei relacionat amb la telefonia i que ara està a mans de tot aquell qui té un telèfon smartphone són les aplicacions i n'hi ha que també poden portar a l'estafa. Aquests primers dies de declaració de la renda, s'han detectat aplicacions per a mòbils que utilitzen la imatge de l'Agència Tributària oferint serveis en nom seu. Recorden que les que són elaborades per l'Agència Tributària són gratuïtes i que estan disponibles per a IOS i Android als seus espais de descarrega



Denunciar els fets

Davant de tot aquest tipus de variants d'estafes i suplantacions d'identitat, l'Agència Tributària demana la col·laboració ciutadana i que si algú es troba amb algun tipus de fet similar, contacti amb el Departament d'Informàtica Tributària (901.200.347) .