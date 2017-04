Un camió articulat s'encalla al carrer del Prat de Ripoll

Un camió articulat sense càrrega, s'ha estat dues hores encallat a la intersecció entre la carretera de Ribes i el carrer del Prat de Ripoll, avui al matí. El conductor del vehicle volia anar a passar la ITV a l'estació que l'empresa Preven Control té a la plana d'Ordina, però en arribar a aquest punt ha vist que seria impossible girar en la corva tancada que cal fer per arribar-hi.

Tampoc hi havia manera de poder sortir per la plaça Gran. Per això ha preferit estacionar el camió sobre el pas de vianants que hi ha en aquella zona, i esperar que la policia local li muntés el dispositiu per sortir del parany. A dos quarts de dues del migdia ho ha aconseguit, després que s'hagi tallat el darrer tram de la carretera de Ribes, que és només de baixada, perquè el pogués remuntar i sortir en direcció a la variant.

Crítiques per la ubicació

La ubicació de la ITV de Ripoll ha estat motiu de debat polític a Ripoll, ja es considera que és poc accessible per a vehicles de grans dimensions. Per això l'alcalde Jordi Munell ha apuntat aquesta empresa com una de les que podrien ocupar el polígon de la carretera de Les Llosses, que darrerament ha generat l'oposició de nombrosos veïns.