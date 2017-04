Imatges inèdites mostren seixanta anys de càmping a les comarques de Girona

El castell de Calonge acull des d´ahir l´exposició El càmping, un estil de vida, que mostra amb imatges inèdites la gran evolució dels més de 60 anys de càmping a les comarques gironines. Està organitzada per l´Associació de Càmpings de Girona, amb motiu del 40 aniversari de l´entitat que se celebra aquest 2017.

A banda de reflectir la gran evolució dels establiments fins a convertir-se en els grans parcs de vacances actuals, l´exposició també fa un recorregut per la trajectòria de l´entitat i recull la relació que els càmpings gironins sempre han tingut amb l´entorn i el paper que han jugat en la preservació del territori.

La inauguració d´ahir al vespre va anar a càrrec del conseller d´Empresa i Coneixement, Jordi Baiget; de l´alcalde de Calonge, Jordi Soler; i del president de l´Associació, Miquel Gotanegra.

Durant l´acte també es va fer un reconeixement als 75 càmpings que formen part de l´Associació: se´ls va fer entrega d´una placa de ceràmica personalitzada i amb la imatge de l´Associació obra del reconegut ceramista de la Bisbal Vilà Clara. L´acte va comptar amb l´actuació musical de Les Síxters.

La mostra inclou un total de 115 fotografies, algunes d´elles inèdites, distribuïdes en set originals mòduls amb forma de tenda de campanya. Hi ha un mòdul dedicat a l´entorn privilegiat on estan ubicats els càmpings gironins i on es reflecteix el paper dels establiments com a promotors de la Costa Brava i dels Pirineus .



El càmping més antic de l´estat

L´exposició recull els inicis del campisme a la demarcació, que se situen a l´any 1953, i dedica una atenció especial -tot un mòdul- al càmping Costa Brava, de Sant Antoni de Calonge, el més antic de l´Estat espanyol en funcionament. Per aquest motiu el president de l´Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, va fer entrega d´una insígnia d´or a l´establiment. El càmping Costa Brava el va posar en marxa l´empresari Juan Farré juntament amb un altre establiment situat a la Fosca de Palamós que actualment està tancat. Avui dia el Costa Brava és un establiment familiar dirigit per la família Herranz-Colomer

Un altre mòdul mostra la relació dels càmpings gironins amb el territori. S´hi ensenya la cura que han tingut des dels inicis els establiments per preservar uns paratges que són la base per atraure turistes. Els establiments gironins són pioners en l´adopció de mesures encaminades a preservar el medi ambient.

La resta de mòduls estan dedicats a la gran evolució que han experimentat els càmpings gironins fins a convertir-se en els grans parcs de vacances actuals; a la trajectòria de l´entitat que es va crear el 13 de maig del 1977 ; i a les promocions que es fan a Europa i que han permès que els càmpings gironins siguin referents gràcies en bona part als nombrosos reconeixements que reben cada any per la seva excel·lència.