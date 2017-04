Els càmpings també incrementen l'ocupació

A banda del sector de l´hostaleria de la demarcació de Girona, un altre sector que ha viscut aquests dies unes festes de Setmana Santa amb una alta ocupació, d´un 85% de mitjana, han estat els càmpings gironins. En concret, pel que fa als bungalous, han arribat fins al 90% d´ocupació mentre que les places d´acampada s´han quedat en un 80% d´ocupació, una xifra molt elevada comparada amb altres anys.

El president de la Federació Catalana de Càmpings (FCC), Miquel Gotanegra, va posar ahir en valor que han recuperat el turisme de Catalunya. «Fa temps que treballem per atraure visitants de casa nostra i ho hem aconseguit», va destacar Gotanegra. En paral·lel, el president dels càmpings de les comarques gironines va assegurar també que «aposten per augmentar la qualitat» i que el client ho agraeix. En aquest sentit, Gotanegra també va celebrar que deixi de relacionar-se el càmping com una forma de «turisme econòmic» vinculat només a la temporada d´estiu.