La Diputació s'adhereix per unanimitat al Pacte Nacional pel Referèndum

La Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum durant el ple que s'ha celebrat aquest dimarts després que tots els partits representants han donat suport a la moció. Des del PSC s'ha subratllat que els governs català i espanyol s'han de posar d'acord amb aquest tema i han precisat que no contemplen la via unilateral perquè "viciaria" el referèndum com a eina entre altres coses perquè creuen que no hi hauria prou "garanties democràtiques".

El vicepresident de l'ens Albert Piñeira ha agraït el gest de tots els partits i ha reconegut que segurament seran l'única corporació que se suma al pacte per unanimitat. Segons ha dit, amb aquests adhesió, "enviem un missatge al conjunt del país que, quan es vol, l'acord és possible i que en qüestions bàsiques tots les podem compartir; a partir d'aquí totes les opcions son legítimes". Durant la sessió d'aquest dimarts, també s'ha aprovat per unanimitat elaborar un cens de cementiris i serveis funeraris de tota la demarcació i s'ha aprovat una aportació de 700.000 euros en matèria d'acció social per aquest 2017.