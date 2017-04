L´hostaleria aposta per apujar els preus després d´una Setmana Santa «desbordant»

«Una Setmana Santa desbordant». Així de clar i optimista es va mostrar el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona (FHCG), Antoni Escudero, després de veure l'ocupació que hi ha hagut a la demarcació durant aquests dies de festa. El bon temps que ha acompanyat durant els dies de festa i la recuperació econòmica han estat «factors clau», segons Escudero. Tot i això, el president dels hostalers gironins va fer una crítica als «preus tan ajustats» que no permeten un marge de benefici més gran per als empresaris. «És important haver tornat a atraure turisme, però ara cal generar més beneficis per als hostalers», va comentar ahir.

Escudero va ressaltar el bon moment a la Costa Central, on poblacions com Blanes o Lloret de Mar han arribat al 95% d'ocupació en places hoteleres. Bones xifres també a la Cerdanya, la Garrotxa o el Ripollès, sobretot en restaurants i cases de turisme rural.

Ara bé, el president dels hostalers gironins també va lamentar que els preus estan molt ajustats i els beneficis no hauran estat gaire elevats i, per això, aposta per incrementar els preus i així mantenir també la qualitat. «Hi ha moltíssima gent, els establiments els tenim plens, però el que està clar és que els preus estan molt ajustats i la rendibilitat no és la que hauria de ser perquè la gent s'ajusta molt i hi ha molta competència», va dir. «Tenim molta gent però a costa de menys benefici», va prosseguir admetent que «el que interessa és que hi hagi gent».

En paral·lel, Escudero va ressaltar que una de les claus per explicar les bones dades de turistes que visiten les comarques de Girona són els conflictes d'alguns països de la riba mediterrània. «Llocs com Turquia o Tunísia eren competidors i la seva situació ha fet que molt turisme que anava allà triï casa nostra», va reblar.

Per comarques, la que ha registrat una ocupació més alta ha estat la Selva Marítima. Els hotels de Lloret de Mar i Blanes han arribat a gairebé un ple absolut. «És una molt bona xifra tenint en compte que gairebé tota la flota hotelera estava oberta», va ressaltar Escudero. També han registrat bona ocupació els restaurants de comarques de muntanya. El Ripollès, la Garrotxa i Cerdanya han rebut molt visitants, especialment de segones residències. En canvi les altes temperatures ha dissuadit els esquiadors. Malgrat que La Molina i Masella mantenien obert tot el pont, l'afluència no ha estat tan alta com d'altres sectors.

Pel que fa a l'Empordà l'ocupació ha estat l'habitual. «Hem de tenir en compte que aquesta zona tira especialment a l'estiu, però tot i això han tingut una ocupació força bona», va dir Escudero. El president de la FHCG va ressaltar el repunt del turisme a les grans ciutats com Girona, Figueres o Olot.

D'altra banda, Escudero va considerar que les bones dades registrades aquesta Setmana Santa fa ser molt optimista el sector de cara a la temporada d'estiu. «Amb les xifres que estem recollint i veient com han anat aquestes festes, podem dir que no hi havia hagut unes previsions tan bones com les d'aquest estiu en els últims deu anys», va concloure.