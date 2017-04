Puigcerdà contempla de prop les grans estrelles del rock

El Museu Cerdà de Puigcerdà acull durant aquest mes d'abril una exposició de fotografies de grans estrelles del món de la música. La mostra, que porta per títol «Luces & Rock», recull 30 imatges del fotògraf Lucas Korneyà en les quals es poden veure cantants en concerts.



El fotògraf, que treballa per a mitjans especialitzats com ara Popular 1 o Ruta 66, capta periòdicament les imatges de concerts en sales com ara la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat. En les fotografies es poden veure grups de l'escena nacional i internacional com ara AC/DC o els Rolling Stones.



La mostra, que es podrà veure fins al dia 30 d'abril, es va obrir a Puigcerdà en un acte que va incloure la presència del mateix Lucas Korneyà, que va explicar algunes anècdotes de la seva feina, així com les tècniques utilitzades en la realització de les fotos.



L'exposició permet copsar imatges en primer terme d'uns artistes que el públic en general acostuma a veure a gran distància, per la qual cosa els gestos, les indumentàries i els instruments prenen tot el protagonisme en aquesta mostra.