Retencions de fins a cinc quilòmetres a l'AP-7 a Hostalric en l'operació tornada

Trànsit en general fluid ahir dilluns en l´últim dia de l´operació tornada de les vacances de Setmana Santa a les carreteres gironines. La majoria dels vehicles ja havien optat per tornar a casa diumenge, principalment a l´àrea metropolitana de Barcelona. Aquell dia, però, la previsió dels conductors es va traduir en cues intenses sobretot des de la Costa Brava com a la C-31 i C-65 des de Platja d´Aro per accedir a la C-35 i anar a l´AP-7, on se sumaven a Hostalric -on hi havia la Fira Medieval- també amb els vehicles que tornaven del Nord i l´interior.

De fet, des de diumenge al migdia i fins ahir a primera hora del matí ja havien tornat la meitat dels vehicles a Catalunya en l´operació tornada i ahir ho van fer la resta, en gran mesura des del sud i l´interior. A les set de la tarda ja havien tornat un 90%. A les comarques gironines es va traduir en un dia sense grans incidències. Les cues més llargues van ser a l´AP-7 a l´altura de Fogars de la Selva i Hostalric amb retencions de fins a 5 km al migdia. També en punts de l´Alt Empordà, com Vilatenim i Vilamalla o Vilajuïga per accedir a l´N-II es van generar algunes cues de fins a 3 km, o a la C-17 a Ripoll en sentit Barcelona es va registrar 2 km de cues però van anar desapareixent ràpidament amb les hores.

Des de la costa, el dispositiu en vies habitualment complicades com la C-31 i C-65 des de Platja d´Aro no van registrar incidents.