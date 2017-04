La trencada de mona omple la plaça Major d'Olot

La tradicional trencada de mona per als que no tenen padrins va aplegar una un miler de persones a la plaça Major d'Olot. Primer van treure la mona en braços de la pastisseria Cacau, després la van dur a un cadafal, on el pastisser Lluís Riera va fer el parlament i les reflexions tradicionals de cada any. Amb alguna interrupció per l'emoció que cada any li provoca l'acte, va recordar que ja fa quasi una dècada que trenca la mona a la plaça Major.

Va explicar que la gran mona d'enguany era una referència a la coneguda metàfora que va dir el regidor de Vic Joan Coma: «Per fer la truita cal trencar els ous».

Lluís Riera va recordar que per dir això havien demanat vuit anys de presó a Coma i va expressar la necessitat de posar fi a situacions com la que va viure Joan Coma.

El mateix Joan Coma acompanyat del seu fill va pujar al cadafal per trencar la mona. Abans, va demanar suport per al referèndum per tal d'acabar amb les injústicies envers el catalanisme i l'indepentisme.

Va recordar el requís d'una mona un pastisser de Vic per haver-hi construït una referència a l'Assemblea Nacional de Catalunya. Coma va agrair el compromís de la gent com Riera que, segons ell, pensen més enllà del seu dia a dia i de la seva botiga.

Després Joan Coma i el seu fill van trencar la mona aquest any en forma d'ous que aquest any mesurava 2.24 metres d'altura, pesava 60 quilos i estava feta amb 300 ous.

Va començar el nen i després el pare el va ajudar. Quan la mona va estar trencada, els ajudants del pastisser van començar a repatir els trossos entre els membres de la llarga cua de mainada que van sortir amb un tros de xocolata a les mans o de dret a la boca.