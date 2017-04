El Trueta participa en un registre europeu que estudia una malaltia pulmonar crònica

L'Hospital Josep Trueta de Girona participa en un registre europeu sobre la bronquièctasi, una malaltia pulmonar crònica que a Catalunya afecta 36 de cada 10.000 persones i que no té tractaments aprovats. Fins a dia d'avui, el centre ha aportat informació clínica de 71 pacients dels més de 150 que es controlen des de l'hospital. Ell Comitè del Registre Europeu de Bronquièctasis (EMBARC) es va posar en marxa fa dos anys per abordar l'estudi d'una malaltia fins ara poc investigada, que té més incidència entre les dones i que, en el cas dels homes, creix en afectació a partir dels 65 anys. El registre compta actualment amb 7.000 casos però té com a objectiu arribar als 10.000 pacients en els propers mesos.

El centre hospitalari participa en el registre arran de la vinculació de la doctora del Servei de Pneumologia de l'ICS i l'IAS, Montse Vendrell. Vendrell és membre del Comitè del Registre Europeu de Bronquièctasis. Fins ara, el Trueta ha aportat informació clínica de 71 pacients dels més de 150 que tracta. La doctora va presentar al novembre en un congrés a Madrid la informació recollida fins al moment. Entre les dades, compten amb casos de 232 hospitals de 40 països.

Des del registre s'han marcat com a objectiu arribar als 10.000 pacients. Una fita que els permetrà elaborar un bloc de conclusions generals que serviran per conèixer millor l'epidemiologia de la malaltia, millorar-ne el maneig i impulsar una guia europea per al seu tractament.

D'altra banda, el registre busca promoure la creació d'una xarxa global de recerca i la participació de grups de pacients d'arreu del món.