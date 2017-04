El TSJC condemna Llagostera a pagar 150.000 euros a uns veïns per uns terrenys

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat l'Ajuntament de Llagostera a pagar 151.095,20 euros a uns veïns per l'ocupació d'uns terrenys. El conflicte judicial va començar el setembre del 2011, quan l'alcalde va desestimar les al·legacions que s'havien presentat per la suposada invasió d'una superfície en la reurbanització de Llagostera Residencial. Llavors, els veïns van interposar un recurs davant el jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona. El juny del 2014, aquest tribunal va dictar sentència sense donar-los la raó, ja que considerava que l'actuació del consistori «s'ajustava» a la legalitat vigent. Tot i això, els veïns van recórrer la resolució davant el TSJC.

Ara, el Tribunal Superior ha estimat la seva demanda i ha condemnat l'Ajuntament de Llagostera a pagar-los més de 150.000 euros. El TSJC ha reconegut la petició dels veïns, que defensaven que en les obres del 2009 de reurbanització de Llagostera Residencial es va asfaltar un carrer que ocupava uns terrenys de la seva propietat.

Així, la sentència del TSJC ha remarcat que «no existeix cap cobertura per ocupar ni fer obres en terrenys que són titularitat de qui correspon». En aquesta línia, ha afegit que en les proves aportades pel consistori no s'evidencia amb «seguretat jurídica» que l'Ajuntament tingui «una raonable i raonada acreditació» de la propietat de la superfície que els veïns reclamen que s'ha envaït.

Per això, el TSJC ha conclòs que el consistori no disposa del «títol d'ocupació o de transmissió» dels terrenys en qüestió, «ja que no s'ha acreditat» que es seguís un procediment idoni ni que es pagués la corresponent indemnització. La sentència ha agafat de referència una de les proves pericials aportades per determinar que l'ocupació de la superfície és de prop de 1.100 metres quadrats; en conseqüència, ha fixat la indemnització en els 150.000 euros.

L'Ajuntament de Llagostera encara no ha pres una decisió ferma de si recorrerà la sentència del TSJC (a la qual es pot presentar un recurs). Malgrat tot, l'alcalde, Fermí Santamaria, ha subratllat que de moment «s'hauran de pagar» els 150.000 euros, ja que la resolució judicial dona un termini màxim de dos mesos per efectuar el pagament.

En aquest sentit, Santamaria ha avançat que el consistori recorrerà si existeix la possibilitat «de poder tenir la raó», tot i que els serveis jurídics de la Diputació de Girona –que assessoren l'Ajuntament– consideren que no hi ha gaires garanties que això passi. Per això, ha remarcat que «és probable» que la situació «es quedi com està».

Pel que fa al conflicte judicial en qüestió, Santamaria ha explicat que aquesta actuació a Llagostera Residencial es va fer després que es recepcionés la urbanització per complet al consistori, ja que el propietari no havia traspassat la totalitat dels terrenys.

Llavors, es va portar a terme la reurbanització, que va incloure l'asfaltatge del carrer que ara ha implicat aquesta indemnització.



D'acord amb els tècnics

Santamaria ha reiterat que l'Ajuntament va fer les obres seguint les indicacions dels tècnics del consistori i agafant de referència el plànol aprovat pel ple; així, es va valorar que es tractava d'una zona municipal i es va descartar que es produís una invasió d'una superfície particular.

També ha posat de manifest que el jutjat contenciós va avalar la tesi de l'Ajuntament, malgrat que el TSJC no ho hagi reconegut. «Estàvem segurs que teníem la raó», ha assegurat Santamaria.