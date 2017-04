750.000 euros per a temes d'acció social

El ple va aprovar destinar 750.000 euros a temes d´acció social que seran gestionats des de l´organisme de Salut Pública de la Diputació (Dipsalut). En concret, la dotació es va formalitzar amb l´aprovació per unanimitat d´un expedient de crèdit extraordinari per valor de 550.000 euros i un expedient de suplement de crèdit de 200.000 euros aprovat amb l´abstenció de la CUP. En el cas del crèdit extraordinari, 300.000 euros seran per a la lluita contra la pobresa energètica i millora de pisos socials, conjuntament amb el Servei d´Habitatge de la Diputació; 150.000 euros per a inversions en equipaments de caràcter social dels ajuntaments i 100.000 euros a inversions en equipaments de caràcter social d´Organitzacions No Lucratives (ONL). En el cas del suplement de crèdit, 100.000 euros seran per a la formació de tècnics d´acció social de la demarcació; 50.000 euros per ajut a ONL i 50.000 euros a per a la redacció de Plans Municipals de Salut a Arbúcies, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí. La dotació de 750.000 euros és de nova creació (excepte els 50.000 euros que es destinaran a la redacció dels Plans Municipals, que provenen d´una partida anterior que s´ha donat de baixa). ddg girona