Un camió s´encalla en un carrer de Ripoll quan anava a la ITV

Un camió articulat sense càrrega va estar-se dues hores encallat a la intersecció entre la carretera de Ribes i el carrer del Prat de Ripoll, ahir al matí. El conductor volia anar a passar la ITV a l´estació que l´empresa Preven Control té a la plana d´Ordina, però en arribar a aquest punt va veure que seria impossible girar en el revolt tancat que cal fer per arribar-hi. Tampoc hi havia manera de poder sortir per la plaça Gran. Per això va preferir estacionar el camió sobre el pas de vianants i esperar que la policia local li muntés el dispositiu per sortir del parany. A dos quarts de dues del migdia va aconseguir-ho, després que es tallés el darrer tram de la carretera de Ribes, que és només de baixada, perquè el pogués remuntar i sortir en direcció a la variant.

La ubicació de la ITV ha estat motiu de debat polític a Ripoll, ja que es considera poc accessible per a grans vehicles. L´alcalde ha apuntat aquesta empresa com una de les que podrien ocupar el polígon de la carretera de les Llosses, que darrerament ha generat l´oposició de nombrosos veïns.