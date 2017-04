CiU passarà a ser PDeCAT a la Diputació i integrarà el diputat d'Unió i els 3 assessors

El grup de CiU -al govern- a la Diputació de Girona ja ha decidit com es reformula després de la conversió de l'antiga Convergència en el nou PDeCAT i amb l'extinció del partit d'Unió (que mantenia un diputat al govern -l'alcalde de Vilamalla Carles Álvarez- i a tres assessors, entre els quals el que era president de la intercomarcal d'Unió, Xavier Dilmé).

En resposta a una pregunta de la CUP en el transcurs del ple d'ahir, el president de la Diputació, Pere Vila, va avançar que la setmana que ve preveuen entrar a registre el canvi de nom de la formació per passar de ser CiU a PDeCAT. Sobre la situació en la qual quedaran els tres assessors d'Unió, tema també plantejat per la CUP, Vila no va respondre. També quedava per veure què faria el diputat d'Unió, Carles Álvarez.

El mateix Álvarez va confirmar ahir a Diari de Girona que la seva intenció havia estat sempre mantenir-se «fins al final» al partit amb el qual havia accedit a la Diputació i que, ara, amb la desaparició d'Unió, «la situació no canvia». Així, va descartar passar a ser independent o a militar al PDeCAT. Tècnicament, doncs, Álvarez no serà de cap partit però passarà a integrar-se al nou grup del PDeCAT. D'igual manera, va dir, quedarien els tres assessors d'Unió i seguiran fent el mateix però passant a ser assessors del PDeCAT.

Unió havia arribat a tenir quatre diputats el dia de la constitució del cartipàs el 2015 i li corresponien sis assessors. L'escissió de Demòcrates i la crisi del partit van fer que es quedés amb un diputat i tres assessors. Grups com la CUP o IdS, que tenen grup propi i també un diputat, o Demòcrates, només els correspon un assessor.



Adhesió per unanimitat al Pacte Nacional pel Referèndum

D'altra banda, el ple va aprovar per unanimitat adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum. La moció de CiU, ERC i IdS va obtenir el suport del PSC i la CUP. Des del PSC, el portaveu Juli Fernández va destacar que sempre estaran «al costat de la democràcia» i va defensar una «sortida política» i el «diàleg». Amb tot, va descartar la via «unilateral» apuntant que el referèndum ha de tenir «garanties democràtiques» o si no «molta gent no se sentirà interpel·lada».

El ple també va aprovar una moció de la CUP que estableix l'elaboració d'un cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació i on la Diputació es compromet a assessorar els consistoris que vulguin iniciar processos d'internalització de cementiris o de serveis funeraris.

Entre altres acords, es va aprovar una moció impulsada per ERC que insta l'Estat a autoritzar que els ajuntaments puguin reinvertir els seus superàvits en serveis públics i inversions. També es van aprovar les bases reguladores de subvencions a les llars d'infants municipals que tenen la finalitat de finançar despeses corrents així com destinar 625.471,74 euros al condicionament d'un tram de la carretera GI-V-6612 que va des del Vescomtat de Cabanyes (a Calonge) fins a l'enllaç de la C-31.