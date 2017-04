Cop del golf de Caldes a l'Estat per l'N-II

Set anys per construir sis quilòmetres d´asfalt, els que separen Caldes de Malavella de Sils, a raó de 6,43 milions d'euros cadascun, que sumen, en total, 45 milions. L´autovia A-2, la nova nomenclatura que rep la maleïda N-II a mesura que es desdobla, és «l´obra de la Seu» del segle XXI en el tram gironí (els segments Sils-Maçanet de la Selva i Medinyà-Orriols estan en fase d´execució; d´Orriols cap al nord no s´hi treballa).

Un projecte de terminis inacabables a pesar de l´aposta «ferma i decidida», en paraules ben recents del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que fa el Govern central per la xarxa de carreteres catalana. Una gran infraestructura de comunicació reclamada durant anys i panys per institucions, empresaris i veïns dels pobles pròxims al traçat que, segons confirma una sentència de la màxima instància judicial autonòmica, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), dictada el desembre de 2016 i coneguda tot just ahir, ja va arrencar amb mal peu: ni les expropiacions es van fer bé en el tram de Caldes, i això podria acabar costant a l´Estat 771.778 €.



Set finques afectades

Això és així perquè el Tribunal Superior obliga el Ministeri de Foment a pagar uns 333.000 euros més els interessos legals (que podrien ascendir fins als gairebé 440.000) a la societat PGA Golf de Catalunya SA –propietària del complex esportiu i residencial caldenc PGA Catalunya Resort– per set finques valorades el 10 de febrer de 2014 pel Jurat Provincial d´Expropiació Forçosa de Girona (JPE) en 704.074,39 euros. Si es dona compliment a la sentència tal com l´ha dictada el TJSC, doncs, els sis quilòmetres de la nova A-2 entre Sils i Caldes acabaran sortint més cars dels pressupostat. Això no obstant, l´Estat, que no haurà de pagar costes judicials, conservava l´opció de presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.

La propietat valorava els ter­renys afectats pel desdoblament de la via en 1.077.976,02; finalment, l´alt tribunal català estima bona part dels arguments de PGA Golf i eleva el preu de les finques expropiades fins als 1.037.207,42 euros, 333.133,03 més que la quantitat fixada pel JPE. A banda d´aquesta suma, l´Estat haurà d´abonar als propietaris del golf els interessos legals, que, segons els simulador de l´Agència Tributària de Catalunya podrien ascendir fins als 438.644,88 euros si es té en compte que el capital inicial supera per poc el milió d´euros i que els interessos es comencen a comptabilitzar «el 21 de setembre de 2006», fa més de deu anys.



Criteris poc encertats

En la demanda, la societat PGA Golf de Catalunya exposa que els criteris d´avaluació del preu dels terrenys no eren encertats, ja que el Jurat Provincial no va tenir en compte «ni la superfície ni el cost de transformació del sòl» que estava reservat per a la pràctica del golf. Així, en l´acord del JPE es parlava de 463.700 metres quadrats i no pas dels més dels 2.141.200 que havien d´anar destinats, en conjunt, a habitatges i a usos esportius.

L´exministra de Foment Ana Pastor va inaugurar el tram Sils-Caldes de Malavella de l´A-2, l´Autovia del Nord-Est, el 22 de desembre de 2014. «Amb pocs recursos hem intentat donar cobertura a totes les prioritats», va dir llavors, després de recordar que aquesta carretera ja era «una prioritat» per a aquell govern del PP.