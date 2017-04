Besalú i la Vall d'en Bas, líders en el programa de cribratge del càncer de còlon

El programa de detecció precoç de càncer de colon i recte es va iniciar a la Garrotxa el gener del 2015 sobre la base d´una col·laboració entre el Rotary Club Garrotxa i Servei Català de la Salut fins ara ha tingut una participació de 6.860 persones de les convidades a participar, es tracta d´un percentatge del 48,75%. Del percentatge 473 persones han obtingut un resultat positiu (un 6,90%) i en conseqüència s´han derivat a la infermera del programa. El resultat final han estat 446 colonoscòpies fetes a l´Hospital d´Olot que han acabat diagnosticant 22 càncers.

Les dades corresponen a les àrees bàsiques d´Olot, Sant Joan les Fonts, Besalú i la Vall d´en Bas. Els dos darrers municipis són els que més participació han tingut, 51,07% (Besalú) i 57,57% (la Vall d´en Bas). Mentre que Olot ha tingut un 46,80% i Sant Joan les Fonts un 49,11%.

A la Garrotxa les àrees bàsiques de Sant Joan les Fonts i la Vall d´en Bas ja han iniciat la segona ronda del programa; mentre que Besalú ho farà pel maig i Olot pel setembre. El programa de cribatge se situa en l´àmbit del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 per potenciar els aspectes preventius.

El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte es fa a partir d´una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang oculta amb femta. La població diana rep una carta a casa on se´ls explica el funcionament del programa i se´ls recondueix a la farmàcia. En aquest lloc el donen un kit per dipositar una mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la portin altra vegada a la farmàcia.

Si els resultats són negatius, o sigui, que no es detecta sang a la femta els participants reben una carta on se´ls informa i se´ls convida a prendre part del programa dos anys després. En cas que els resultats siguin positius i es detecta sang en femta, se´ls cita per a una visita amb la infermera del programa i per una colonoscòpia amb sedació.