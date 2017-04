L'hospital transfronterer tracta les hemorroides amb un sistema pioner

L'hospital de la Cerdanya ha incorporat una tècnica quirúrgica anomenada HAL-RAR per al tractament de les hemorroides, un sistema pioner que actualment només fan servir sis centres sanitaris a Catalunya.

Un alt percentatge de les persones adultes pateixen aquest tipus de problema al llarg de la seva vida. Uns bons costums d'higiene i dieta ajuden a prevenir l'aparició d'hemorroides; en alguns casos, però, cal una solució quirúrgica, indica el centre.

A partir d'ara, els pacients de l'hospital de la Cerdanya es poden beneficiar d'aquesta tècnica innovadora, que organitzacions com el Nationa Institute for Health and Care Excellence britànic recomanen com una alternativa «efectiva i segura» a les intervencions tradicionals per a tractar les morenes.



Recuperació més ràpida

La tècnica de la lligadura d'artèries, sense talls quirúrgics, s'està imposant com una alternativa a la cirurgia convencional per a tractar les morenes.

En ser un procediment mínimament invasiu, sense extracció de teixit ni ferides obertes, causa menys dolor del pacient i sobretot, proporciona una recuperació més ràpida i amb menys molèsties.

A més, no requereix ingrés hospitalari i es fa en règim de cirurgia ambulatòria i el pacient pot tornar a casa el mateix dia, segons indiquen fonts de l'hospital transfronterer.

La tecnologia que fa posible aquest nou procediment es basa en la utilització d'una sonda que, a través d'ultrasons, permet al cirurgià la localització i posterior lligadura de les petites artèries que generen l'hemorroide.